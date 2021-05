O Assistente da Google está cada vez mais integrado no Android. Permite controlar muitas das funções deste sistema e garantir o acesso a muitas das apps que estão instaladas e a serem usadas ativamente.

Assim, e dada a sua natureza, é natural que se foquem nas mensagens de voz, que assim podem ser usadas sem tocar no smartphone Android. Com um simples comando, podem enviar as mensagens pretendidas para o WhatsApp. Veja como o pode fazer.

Mensagens com um simples comando de voz

A integração do WhatsApp com o Assistente da Google é algo que acaba por ser natural no Android. Esta é uma das apps mais usadas neste sistema operativo e por isso quanto mais simples para o utilizador melhor.

A ideia é permitir que sem tocar no smartphone, seja possível enviar uma mensagem. Apenas com a voz e com os comandos certos, tudo acontecerá de forma natural para o utilizador, podendo a qualquer momento ser corrigido.

Usar o assistente da Google para este passo

O início deste processo é mesmo o chamar do Assistente da Google com o conhecido “Ok Google“. Com a ordem “Enviar uma mensagem no WhatsApp” o processo vai ser iniciado, devendo ser interpretado de forma correta.

A resposta do Assistente será a esperada por todos. Irá pedir ao utilizador que indique para que contacto quer enviar a sua mensagem. Basta então dizer o nome da pessoa para onde querem enviar o texto. Seguirá depois a pedir a mensagem que querem enviar.

Caso esteja perfeito, resta apenas um passo simples que deve ser dado. Basta dar o comando de voz Enviar e tudo será tratado de forma final, sendo o texto ditado enviado para o contacto apontado, usando, como esperado, o WhatsApp.

Usar ainda mais para controlar o WhatsApp

Um extra que podem usar está no movimento contrário. Para além de enviarem mensagens, podem também no Android pedir ajuda ao Assistente da Google. Este tem a capacidade de ler as mensagens que forem recebidas no WhatsApp.

Novamente após o comando “Ok Google“, vão poder dar a ordem esperada. Podem dizer apenas “Ler mensagens do WhatsApp” para que comecem a ouvir o que receberam. No limite, e se quiserem, podem apenas dizer “Abrir o WhatsApp” e a app será trazida para o utilizador.

Cada vez mais estes processos vão poder ser feitos no Assistente da Google. O WhatsApp é um excelente exemplo de como podem usar esta integração, para controlar o Android e as suas apps com a voz e sem lhe tocar.