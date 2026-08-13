Dica: como desativar a pré-visualização no feed do YouTube e poupar dados móveis

O YouTube é uma das plataformas que mais recursos consome no smartphone, especialmente devido a funcionalidades automáticas que gastam internet sem darmos por isso. Por isso, saiba como desativar a reprodução em segundo plano nos feeds e poupar o seu plano de dados.

O perigo silencioso das pré-visualizações automáticas no YouTube

Muitos utilizadores não se apercebem, mas a aplicação do YouTube reproduz pequenos trechos dos vídeos enquanto navega pelo feed principal. Esta funcionalidade, que se diferencia do tradicional início automático por carregar conteúdos que ainda nem sequer abriu, consome recursos de forma contínua.

Quer esteja a usar Wi-Fi ou dados móveis, o sistema descarrega partes do vídeo em segundo plano para lhe mostrar um resumo rápido. No computador, este processo ativa-se ao passar o cursor do rato por cima da miniatura, enquanto nos dispositivos móveis e televisões inteligentes ocorre de forma automática ao parar a navegação num determinado item.

Este comportamento traduz-se num consumo invisível que pode esgotar o seu plafond rapidamente.

O método simples para desligar as pré-visualizações

A reprodução de vídeo em alta definição exige sempre uma largura de banda considerável, com valores que podem ultrapassar facilmente os 1,5 GB por hora em resoluções padrão. Quando as pré-visualizações estão ativas, a plataforma continua a carregar segmentos dos vídeos mesmo que decida não clicar neles.

Se costuma passar muito tempo a deslizar pelo ecrã à procura de algo para ver, dezenas de megabytes são desperdiçados em poucos minutos. Esta situação torna-se ainda mais crítica durante viagens ao estrangeiro, onde o roaming pode tornar qualquer consumo extra extremamente dispendioso.

Felizmente, a plataforma permite ajustar esta definição de forma independente em cada dispositivo. Nos smartphones Android ou iOS, o processo requer apenas alguns passos.

1. Aceda ao seu perfil do YouTube, no canto inferior direito.

2. Entre nas definições gerais (roda dentada), localizada no canto superior direito.

3. Entre no menu de "Reprodução".

4. Clique em "Reproduzir em feeds".

5. Escolha a opção que pretende.

Vantagens adicionais para a privacidade e foco

Para além de poupar a sua carteira, esta alteração traz benefícios para a organização da sua conta.

O algoritmo do YouTube utiliza estas pequenas reproduções para alimentar o seu histórico, o que significa que o seu feed pode começar a apresentar recomendações baseadas em vídeos que apenas visualizou por acidente durante segundos.

Ao desligar a funcionalidade, garante um histórico de visualização muito mais limpo. Adicionalmente, a ausência de movimento constante no ecrã ajuda a reduzir a distração visual, combatendo o hábito de navegação compulsiva.

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