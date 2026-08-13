Elon Musk quer que a IA trabalhe por nós 24 horas por dia. Conheça o Grok Bot!

A corrida dos agentes de Inteligência Artificial (IA) ganhou um novo capítulo esta semana. A SpaceXAI apresentou o Grok Bot, um sistema de agentes autónomos capaz de iniciar sessão em aplicações e sites como se fosse uma pessoa, manter o contexto entre tarefas e coordenar-se com outros agentes.

O que é o Grok Bot

Ao contrário de um assistente de IA tradicional, que devolve uma resposta ou um rascunho e deixa o resto para o utilizador, o Grok Bot foi pensado para concluir o trabalho até ao fim.

Cada Bot tem o seu próprio computador na cloud, o que significa que as tarefas continuam a correr mesmo depois de fecharmos o computador.

A grande diferença em relação a outros agentes está na forma como acedem às ferramentas: em vez de dependerem de APIs, os Bots entram diretamente nas aplicações e sites, tal como um humano faria, incluindo plataformas sem integração oficial disponível.

Segundo a SpaceXAI, resultado da fusão entre o xAI de Elon Musk e a SpaceX, isto permite completar tarefas que normalmente exigiriam várias ferramentas ligadas entre si.

O sistema também suporta múltiplos Bots a trabalhar em simultâneo, com um agente a coordenar especialistas para áreas como gestão de e-mails, despesas, recrutamento ou correção de bugs.

Estes Bots podem comunicar entre si, partilhar contexto e até reunir-se num chat de grupo onde distribuem tarefas sozinhos, recorrendo ao utilizador apenas quando é necessária uma decisão humana.

Outra particularidade é a forma como aprendem, bastando pedir a um Bot que acompanhe o utilizador enquanto este realiza uma tarefa. O agente observa os passos, guarda o processo como rotina e, da próxima vez, executa-o de forma autónoma, incorporando as correções que lhe forem dadas.

Acesso limitado e planos disponíveis

Por agora, o acesso ao Grok Bot está reservado a subscritores dos planos mais caros: SuperGrok Heavy, Cursor Ultra e Cursor Teams Premium, e as empresas interessadas podem inscrever-se numa lista de espera para acesso futuro.

A SpaceXAI garante que já usa o Grok Bot internamente há algum tempo, em áreas como vendas, marketing e engenharia, desde investigação de contas durante a noite, à recolha automática de recibos de despesas em e-mails, até à reprodução e correção de bugs de software.

Segurança é a questão que fica no ar

Dar a um agente autónomo as credenciais de login para aceder livremente a aplicações e sites levanta preocupações óbvias.

Afinal, a ferramenta Grok Build, da Cursor, já tinha sido apanhada a enviar repositórios inteiros do Git para servidores externos, incluindo segredos e credenciais que lá estavam guardados por engano.

Contudo, resta esperar para perceber como esta solução da SpaceXAI se vai sair no mercado.

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