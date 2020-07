Como já mostrámos várias vezes, o Google Photos tem muitas mais possibilidades do que armazenar fotografias. A gigante das pesquisas tem apostado em dar a esta ferramenta muitas funções adicionais.

As funcionalidades que surgem permitem já ao utilizador editar as suas imagens e até os vídeos, de forma muito simples e rápida. Hoje mostramos mais uma excelente opção, que permite criar um vídeo usando imagens ou vários vídeos no Google Photos.

Mais uma funcionalidade do Google Photos

Usar o Google Photos é muito simples e direto. Na verdade, a app da Google muitas vezes nem precisa de qualquer intervenção dos utilizadores para fazer o seu papel mais básico, a salvaguarda das fotografias tiradas. Há, no entanto, muito mais a ser explorado, para tirar ainda mais proveito desta proposta.

Algo que os utilizadores podem fazer é criar diretamente na app os seus vídeos personalizados, recorrendo a tudo o que já têm guardado. A criatividade é o limite e mais uma vez é simples de usar para criar os vídeos que se pretende.

É simples criar vídeos com esta app

Comecem por abrir a app Google Photos e, preferencialmente, ter esta atualizada para a mais recente versão disponível na Play Store do Android. Uma vez na app, e estando na sua interface principal, devem escolher a opção Biblioteca. De seguida, na nova interface, devem escolher a opção Gestão.

O passo seguinte mostra a possibilidade de criar vários tipos de conteúdos. Devem escolher aqui a opção Filme e de seguida selecionar um dos tipos de filmes presentes. O ideal é selecionar Novo filme, a primeira opção presente.

Qualquer vídeo ou fotografias podem ser usadas

De seguida, devem escolher quais os vídeos ou imagens que querem que estejam no vídeo que vão criar. Da lista presente, que é a fototeca e videoteca do utilizador presente no Google Photos, só precisam de escolher as que querem colocar no vídeo.

No final deste processo, será mostrada uma timeline onde estão presentes os elementos escolhidos antes. Estes podem ser alargados, no caso dos vídeos e reorganizados da forma que o utilizador pretende.

Muitas opões presentes para melhorar o vídeo no Google Photos

Há ainda a possibilidade de ser removido o áudio presente nos vídeos, para assim não interferir no que está a ser criado. Claro que podem ser adicionadas novas faixas de áudio, para criar um vídeo mais composto e mais completo.

Para mover um vídeo ou uma imagem, os utilizadores só precisam de carregar durante mais tempo e arrastar para a posição pretendida. Cada um destes elementos tem ainda um menu próprio para poderem ser alterados de forma individual.

E no final basta guardar a obra criada

No final, após todos os elementos serem colocados na posição certa, o utilizador só precisa de escolher a opção Guardar. Isto levará à criação do vídeo, que será, naturalmente, gravado no Google Photos, para poder ser visto ou partilhado.

Esta é mais uma prova de que o Google Photos é hoje uma ferramenta quase essencial para os utilizadores Android. Dá muitas opções e permite já trabalhar e editar as fotografias e vídeos presentes, para ajudar os utilizadores.