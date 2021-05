Dica: Como criar cartões de negócio através do Microsoft Word

As pessoas de negócios tem de estar constantemente a fornecer as suas informações pelas mais infinitas razões e, por vezes, pode tornar-se algo aborrecido. Os cartões de negócio são uma mais valia para a resolução deste problema. Se quiser uns de qualidade para a sua empresa mas não tiver o software ou as capacidades para os criar, saiba que existe uma forma muito simples.

Descubra como pode criar cartões de negócio facilmente, usando o Microsoft Word.

Detalhes essenciais para o seu cartão de negócio

Os cartões de negócio são excelentes formas de partilhar informação acerca da sua empresa. Um cartão sólido irá detalhar o negócio e de que forma podem chegar até si.

O facto de os clientes terem acesso facilitado às suas formas de contacto, é uma ótima maneira de ajudar o negócio a ter sucesso. Aqui estão alguns detalhes essenciais que devem constar no seu cartão de negócio:

• O seu nome e nome da empresa;

• Localização;

• Informações de contacto (e-mail, website, número de telefone);

• Logotipo da empresa;

• Redes Sociais.

Como criar cartões de negócio no Microsoft Word

Pode usar os modelos disponíveis e adicionar os seus detalhes ou criar um único a partir do zero, de acordo com o desenho que preferir.

1. Abra o Microsoft Word e aceda à aba “Novo”.

2. Pesquise por “cartão de visita” para ter acesso à lista de cartões disponíveis.

3. Depois de encontrar um estilo de cartão que o agrade e corresponda às suas necessidades, selecione o mesmo e clique em “Criar” na nova janela que abrir.

4. Depois de escolhido o tipo de cartão, insira os seus dados. Basta inserir apenas num cartão e todos os outros ficarão automaticamente iguais ao que alterou.

5. Pode editar os seus cartões de negócio a partir das abas de “Estrutura” e “Esquema”. Os cartões de negócio preenchidos são bem espaçados para facilitar o recorte depois de imprimidos.

Feitos todos estes passos e concluído o preenchimento dos cartões, basta imprimi-los.

Partilhe a informação da sua empresa com cartões de negócio digitais

Os cartões de negócio digitais são simples de criar com o Microsoft Word. Tudo o que tem de fazer é preencher os seus dados nos modelos disponíveis. Isto ajuda se não tiver aplicações como o Photoshop para os editar de forma extraordinária.

Partilhar o seu cartão de visita digital em redes sociais ajuda na estratégia de envolvimento empresarial. Com muitas empresas a operar online, este fácil método de criação usando o Microsoft Word ajuda-o a alcançar uma maior plateia.

