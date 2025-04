DataNumen SQL Recovery: recupere bases de dados SQL com eficácia e confiança

Num mundo cada vez mais orientado para os dados, a fiabilidade de uma base de dados pode ser decisiva no funcionamento de uma organização. O aparecimento de dados corrompidos pode acontecer quando menos espera, e é aqui que entra o software DataNumen SQL Recovery, uma ferramenta especializada na reparação de ficheiros MDF e NDF corrompidos.

Quando surgem dados corrompidos num ficheiro SQL Server, seja por falha de hardware, erros de escrita ou ataques informáticos, a recuperação da informação pode tornar-se num pesadelo, algo que tem de ser resolvido com urgência. A DataNumen, empresa especialista em soluções de recuperação, oferece o software DataNumen SQL Recovery que promete eficiência, simplicidade e uma taxa de sucesso de recuperação notavelmente elevada.

Características e funcionalidades

O DataNumen SQL Recovery foi concebido para ser utilizado tanto por profissionais experientes como por utilizadores que não têm conhecimentos técnicos profundos em bases de dados.

Uma das grandes vantagens desta aplicação é a sua compatibilidade alargada. Funciona com todas as versões do Microsoft SQL Server, desde a 2005 até à mais recente. Isto permite que organizações com infraestruturas tecnológicas mistas consigam utilizar a ferramenta independentemente da versão em uso. Além disso, o software consegue recuperar dados de ficheiros extremamente grandes — até 16 TB — o que demonstra uma capacidade acima da média, especialmente em comparação com outras soluções do mercado.

No que toca à recuperação propriamente dita, o DataNumen SQL Recovery não se limita a extrair tabelas. Consegue também restaurar índices, vistas, procedimentos armazenados, triggers, regras e funções definidas pelo utilizador. A recuperação de colunas esparsas é outra das suas mais-valias, bem como a possibilidade de recuperar registos que foram apagados mas que ainda existem no ficheiro físico. Para ambientes com múltiplos ficheiros danificados, é possível processar em lote, reduzindo significativamente o tempo de intervenção.

Outro ponto relevante é a compatibilidade com ambientes virtualizados e backups. O DataNumen SQL Recovery é capaz de recuperar ficheiros diretamente a partir de imagens de disco como VMDK (VMware), VHD (Microsoft), VHDX, ISO e IMG, entre outros. Esta funcionalidade pode ser particularmente útil em cenários onde o ficheiro SQL danificado não está imediatamente acessível num sistema operativo ativo, mas existe uma cópia de segurança em formato de imagem.

A interface do utilizador é simples e intuitiva, com apenas os elementos necessários para a tarefa em mãos. Há um equilíbrio entre a facilidade de uso e o controlo técnico: é possível personalizar alguns parâmetros, mas sem tornar o processo complexo. Para quem procura rapidez e clareza, é um ponto positivo.

De destacar ainda a impressionante taxa de sucesso do programa, que segundo dados da própria empresa atinge os 92,6%. Este número foi obtido em testes comparativos com outras ferramentas semelhantes e coloca o DataNumen SQL Recovery claramente no topo da tabela em termos de fiabilidade.

Testes com base de dados de amostra

Antes de iniciar um processo de recuperação, certifique-se de que tem acesso a uma instância de SQL Server, seja local ou remota.

O processo de recuperação no DataNumen SQL Recovery é essencialmente automático: basta indicar o ficheiro corrompido, escolher o local de destino para o novo ficheiro recuperado, e iniciar a operação. Em alguns minutos, o software varre o conteúdo do ficheiro, identifica estruturas danificadas e reconstrói a base de dados com o máximo possível de correções.

Para testar o software, utilizamos uma base de dados num ficheiro MDF com cerca de 1 GB, com alguns dados corrompidos.

O processamento está longe de ser imediato. Neste caso em específico, o processo demorou cerca de 3 horas, e foram recuperados vários milhares de registos numa base de dados SQL Server 2008. Naturalmente, é algo que depende de diversos fatores, portanto considere a hipótese de poder demorar várias horas.

O software disponibiliza ainda algumas opções, permitindo adequar-se melhor a cada situação. Poderá, por exemplo, definir um intervalo de datas, ativar a recuperação de registos eliminados, índices, desencriptar objetos, ignorar registos vazios, entre outros.

Em conclusão...

A perda de dados críticos pode significar horas ou até dias de trabalho desperdiçado, comprometer decisões de negócio e, em casos mais graves, afetar a confiança de clientes e parceiros. Ter à disposição uma ferramenta como o DataNumen SQL Recovery poderá representar, acima de tudo, tranquilidade. A combinação de uma elevada taxa de recuperação, suporte a ficheiros de grandes dimensões, compatibilidade alargada e facilidade de utilização torna-o uma escolha natural para quem lida com dados importantes.

Em ambientes profissionais onde a disponibilidade e integridade da informação são essenciais, investir em soluções eficazes de recuperação é menos uma questão de escolha e mais uma necessidade. E neste campo, o DataNumen SQL Recovery oferece argumentos muito sólidos para merecer um lugar na caixa de ferramentas de qualquer técnico ou administrador de sistemas.

DataNumen SQL Recovery