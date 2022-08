Como esconder o conteúdo de uma janela enquanto a arrasta no Windows

Se o seu PC não for muito bom, é uma boa ideia desativar algumas características menos importantes no Windows para ajudar a acelerar as coisas. E esconder o conteúdo de uma janela enquanto está a ser arrastada é um pequeno ajuste de desempenho.

Portanto, eis como desativar a visualização do conteúdo das janelas quando se as move.

Desativar esta funcionalidade não torna o Windows muito mais rápido. Contudo, quando combinado com outros ajustes simples, pode melhorar o desempenho de um PC em dificuldades.

Porque se deve esconder o conteúdo da janela ao movê-la?

Ter o conteúdo de uma pasta exibida quando se move a janela é classificado como uma animação. As janelas têm de renderizar continuamente os seus elementos, e os ícones no seu interior à medida que é movida.

Na maioria dos computadores, isto acontece sem esforço e de forma fluida. Não se veem os elementos a serem redesenhados repetidamente. Mas se o seu PC for mais limitado ou tiver poucos recursos do sistema, a animação pode ser lenta.

Ao esconder o conteúdo de uma janela quando esta é movida, pode reduzir os recursos utilizados por esta animação. Pode não resultar num aumento maciço do desempenho, mas num computador antigo, e combinando com outras formas de aumentar o desempenho do Windows, ajuda.

Como esconder usando as Opções de desempenho do Windows

As Opções de desempenho para Windows contêm uma lista de efeitos e animações que podem ser ajustadas. Para aceder às mesmas:

1. Abra a Pesquisa do Windows e insira "Ajustar o aspeto e o desempenho do Windows".

2. No separador "Efeitos Visuais", tire a seleção da caixa "Mostrar o conteúdo das janelas enquanto são arrastadas".

3. Clique em Aplicar.

Nota: poderá ter de reiniciar o seu computador antes das as alterações serem visíveis.

Como esconder o conteúdo da janela através do Editor de registo

Também pode utilizar o Editor de registo para esconder o conteúdo de pastas quando são arrastadas. Este método é mais complicado, mas habituar-se a trabalhar no Editor de registo é uma boa ideia para qualquer utilizador do Windows.

1. Abra o Editor do registo através da Pesquisa do Windows.

Nota: não precisa de o abrir com privilégios de administrador.

2. No Editor de registo, vá a "Computador\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop". Para fazê-lo mais facilmente pode copiar o path e colá-lo no local indicado na imagem abaixo.

3. Encontrar e clicar duas vezes em "DragFullWindows" na lista da direita.

4. Na nova janela que se abre, altere os "Dados do valor" de 1 para 0.

5. Clique em "Ok" e feche o Editor de registo.

Melhorar o desempenho de um PC antigo ou com pouca potência nem sempre significa ter de atualizar componentes. Ajustes simples como esconder o conteúdo das janelas que estão a ser arrastadas podem ajudar. Especialmente quando combinado com outras alterações pequenas e discretas.

