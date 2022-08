Launcher para Android que imita o iOS tem já mais de 50 milhões de downloads

Os utilizadores do sistema operativo Android gostam daquilo que a Apple faz. Pelo menos é o que diz o contador de downloads de um launcher para o sistema operativo móvel da Google. É interessante perceber que esta "capa" que imita o design do iPhone já foi descarregado mais de 50 milhões de vezes.

A mais recente versão que podemos ver na Google Play está atualizada para o iOS 16.

Utilizadores Android gostam do iOS

Conforme podemos ver na descrição do software, a aplicação não é nova na loja Google Play e, começou com o iOS 13 e ao longo dos anos, os responsáveis atualizam a versão para coincidir com o que a Apple lança.

O "lançador" que imita o iOS, denominado "Launcher iOS 16", recria o ecrã inicial iOS, dock, menus Force Touch nas aplicações, "modo jiggle", biblioteca de aplicações, widgets em estilo iOS, e muito mais.

O software também substitui ícones de aplicações Android por ícones iOS, tais como Mensagens, Notas, Câmara, e até a Play Store tem o ícone da App Store da Apple.

Launcher imita muitas ações iOS

Na natureza do próprio Android, o launcher fornece aos utilizadores funcionalidades de personalização que nem sequer são oferecidas aos utilizadores do iPhone, tais como a possibilidade de personalizar a categorização das aplicações na app Biblioteca, ajustar animações no ecrã inicial, renomear facilmente as aplicações, e muito mais.

Para quem não está familiarizado com launchers Android, estes são programas que correm no ecrã inicial do dispositivo com o seu próprio design, características de personalização, e opções diferentes daquelas oferecidas pelo fabricante original do dispositivo.

De facto, se dermos uma volta pela Google Play Store, podemos ver que existem dezenas deste tipo de software para recriar nos smartphones Android o aspeto, o look&feel iOS da Apple.

Todos eles têm milhões de downloads. Não parece haver dúvidas que anda muito Android por aí com o toque... Apple!