Como desativar a Vista do Carro no Spotify no iPhone?

Caso já se tenha debatido com a forma como pode desativar a Vista do carro no Spotify, mas não descobriu como fazê-lo, hoje explicamos-lhe!

Siga para o artigo e tenha o seu Spotify normal, mesmo quando conectado a um carro.

Quando conectamos o smartphone ao Bluetooth de um carro, por forma a utilizar o áudio do Spotify nas colunas, o serviço de streaming assume um aspeto diferente daquele com que estamos habituados a lidar: ecrã mais limpo, fonte de letra maior e apenas temos acesso à informação da música ou do conteúdo que estamos a ouvir, bem como às opções relacionadas com o tempo.

Essa Vista do carro do Spotify apresenta-se com uma interface mais clean e serve, essencialmente, para que o condutor não se distraia com os conteúdos e com a informação que no modo normal está presente.

Apesar desta salvaguarda de segurança, a verdade é que a Vista do carro pode não agradar a todos os utilizadores e, se é esse o seu caso, saiba como desativar esta possibilidade que surge de forma automática.

Desativar a Vista do carro do Spotify

Aceda ao Spotify e clique em Início.

Aceda às Definições, no canto superior direito.

Clique em Automóvel.

Desative a opção Vista do carro, desligando o botão verde.

Assim, quando conectar o seu dispositivo ao Bluetooth do carro, a interface do Spotify permanecerá igual àquela que já conhece. Caso queira reativar a Vista do carro, basta repetir o processo, mas deixando a vista ativada.

Ouça a playlist do Pplware no Spotify: