Cuidado: Recebeu este e-mail da Autoridade Tributária? Apague já…

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou hoje para o envio de um email fraudulento, em nome das finanças, para alguns contribuintes sobre supostas regularizações de dívidas.

A AT sublinha que o mesmo deve ser ignorado e apagado, não devendo o contribuinte fornecer nenhum tipo de dado ou instalar algum tipo de software.

e-mail falso em nome da Autoridade Tributária deve ser apagado

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, as quais trazem um anexo para alegadamente se proceder à regularização da situação tributária", lê-se no alerta publicado no Portal das Finanças.

Exemplo do corpo das mensagens com que o contribuinte é "confrontado" pode estar o "envio da declaração e processo de execução fiscal para cobrança de dívidas fiscais” e ao qual é recomendado que proceda à regularização tributária seguindo um ‘link’ que é fornecido e que, avisa o fisco, é fraudulento.

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a descarregar ‘software’ malicioso", adverte a AT sublinhando que “em caso algum” o contribuinte “deverá efetuar essa operação”.

O Fisco recomenda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.