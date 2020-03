Sendo o ponto preferencial para obter apps para o Android, a Play Store tem acessível várias formas de pagamento. Estas cobrem a maioria dos sistemas e assim dão uma liberdade grande aos utilizadores.

Uma das formas menos conhecidas de pagamento, e que pode ser de grande utilidade, é através da conta MEO. Por este método podem ter acesso às apps que querem e pagar mais tarde, com a fatura das comunicações do telemóvel.

Pagar com a fatura MEO

Uma das muitas vantagens que têm no pagamento pelo MEO na Play Store é a possibilidade de dispensarem o cartão de crédito. Podem concentrar numa única conta e num único pagamento tudo o que comprarem pelo smartphone.

Para poderem usar esta opção devem primeiro registá-la na Play Store, na conta associada a essa loja. Comecem então por abrir a app da loja do Android e depois acedam ao seu menu de opções.

Ai dentro, na lista presente, vão encontrar várias opções que podem aceder para usar nesta loja. A que procuram e querem abrir é a que está indicada como Métodos de pagamentos.

Configurar o novo pagamento na Play Store

Dentro dessa opção vão poder ver todas as formas de pagamento registadas e também aquelas que têm disponíveis para adicionar. A que procuram está no segundo grupo com o nome MEO.

Ao escolherem esta opção será mostrada uma mensagem para confirmarem que querem mesmo usar esse método de pagamento, onde devem concordar. Ao fazer isso é comunicado à MEO e esse método de pagamento surge listado nos disponíveis.

Como usar esta novidade no Android

Agora que a conta MEO está associada à Play Store, podem de imediato começar a usá-la. Basta acederem à lista de apps e escolherem uma que querem comprar. Notem que apenas o podem usar nas apps que exigirem pagamentos.

Ao escolherem o botão com o preço, será mostrada uma lista de métodos de pagamento. Devem alterar o que está escolhido, provavelmente o cartão de crédito, para o MEO. Terminam a compra com o carregar no botão Comprar.

É desta forma simples que podem passar a usar a conta e a fatura MEO para fazer a compra de apps na Play Store do Android. Tudo funciona da mesma forma que os restantes métodos de pagamento, com a diferença da conta se debitada na fatura MEO.