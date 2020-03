Quando falamos do YouTube, é seguro dizer que esta é uma das maiores plataformas de streaming de vídeo a nível global. No entanto, como nem todos os utilizadores seguem as normas apresentadas pelo YouTube, nos últimos 3 meses do ano a plataforma eliminou quase 1 vídeo por segundo.

A plataforma da Google está a apertar cada vez mais o cerco a quem não cumpre as regras.

Ferramenta de controlo do YouTube elimina um vídeo a cada 1,4 segundos

O YouTube é hoje a principal ferramenta para a visualização ou partilha de vídeos. A cada segundo, muito conteúdo é carregado na plataforma com o intuito do vídeo chegar a toda uma enorme comunidade. Contudo, como nem todos os vídeos apresentam qualidade suficiente ou como nem sempre as regras são cumpridas, o YouTube vê-se na obrigação de apagar os vídeos que não achar adequados.

Segundo os números oficiais da plataforma da Google, entre outubro e dezembro de 2019, foram eliminados no total 5 887 021 vídeos, o que representa um rácio de 1 eliminação por cada 1,4 segundos. Além disso, e para mostrar como a ferramenta autónoma é eficaz, 64,7% dos conteúdos foram eliminados antes de alguém os visualizar.

Do total de vídeos eliminados, 5,3 milhões foram removidos por um sistema automático, sem nenhuma interação humana. Além disso, a análise dos dados permitiu perceber que 52% dos vídeos eliminados continham spam, fraudes ou conteúdo enganoso. Ainda assim, apareceram 16% de vídeos que apresentavam conteúdo impróprio para crianças. Com uma menor percentagem, encontramos também vídeos eliminados por nudez ou conteúdo sexual, pela violência ou por conteúdos perigosos.

Acontece também serem apagados vídeo sem uma justificação dentro das regras. Nesse sentido, existem também vários processos abertos para apelar à devolução do conteúdo. No entanto, do total de 108 779 apelações, apenas 23 471 é que foram repostos.

A juntar aos quase 6 milhões de vídeos eliminados, o YouTube fechou também mais de 2 milhões de canais.

A tarefa de eliminar vídeos pouco relevantes ou sem qualidade é um dos principais focos que o YouTube tem tido nos últimos anos, de forma a manter o seu espaço o mais completo e livre de spam possível.