Acesso remoto a um computador: riscos e como mitigá-los

O acesso remoto a um computador tem muitas vantagens, desde o aumento da produtividade à poupança de custos. Existem muitas razões pelas quais deve considerar a utilização desta tecnologia. No entanto, existem também alguns riscos associados que deve considerar.

Então, quais são os riscos associados ao acesso remoto a um computador? E como pode mitigá-los?

Cada vez mais pessoas e empresas estão a utilizar programas de acesso remoto aos computadores como, por exemplo, o TeamViewer. Contudo, estes vêm com alguns riscos de segurança.

O que é o acesso remoto a um computador?

O acesso remoto a um computador é simplesmente a capacidade de ligação a outro computador ou rede a partir de um local remoto. Permite-lhe utilizar um dispositivo sem o manusear fisicamente. A tecnologia é popularmente utilizada para fornecer suporte técnico e correções rápidas a problemas de software.

Poderá ter experienciado acesso remoto quando obtinha a resolução de problemas técnicos no seu próprio computador. O técnico poderia ver o seu ecrã e controlar o seu rato e teclado para resolver o problema.

A tecnologia de acesso remoto a computadores ajudou muitas empresas durante a pandemia, uma vez que os empregados puderam aceder aos computadores do escritório permanecendo em segurança nas suas casas. Também provou ser uma solução rentável, uma vez que elimina a necessidade de despesas de viagem.

Como funciona esta tecnologia

Esta tecnologia funciona normalmente através da utilização de um modelo cliente-servidor. Para o acesso remoto ao trabalho, são necessárias três coisas: um cliente de acesso remoto, um servidor de acesso remoto, e uma ligação de rede entre eles.

O computador anfitrião, que é o servidor, armazena todos os ficheiros e aplicações que o utilizador necessita. Do outro lado, o cliente é um programa que permite ao utilizador ligar-se ao servidor e utilizar os seus recursos. O programa cliente é instalado no computador do utilizador, e este pode utilizá-lo para se ligar ao servidor a partir de qualquer parte do mundo.

Uma vez estabelecida a ligação, o utilizador pode aceder a todos os ficheiros e aplicações armazenados no servidor. Podem também executar várias tarefas, tais como criar e editar documentos, enviar e receber emails, resolver problemas, e muito mais.

Riscos associados ao acesso remoto a um computador

1. Quebras de Segurança

Um dos maiores riscos associados ao acesso remoto é a violação da segurança. Quando permite o acesso remoto ao seu computador, está também a dar à pessoa do outro lado o controlo completo do seu sistema. Isto significa que pode aceder a todos os seus ficheiros, aplicações, e dados. Se a pessoa não for alguém em quem confia, poderá utilizar esta informação para fins maliciosos, tais como roubar a sua identidade ou vender os seus dados confidenciais.

Além disso, se estiver a aceder ao dispositivo do seu escritório a partir do seu PC pessoal através de acesso remoto e o seu PC tiver uma configuração de segurança fraca, existe a possibilidade de o hacker poder também obter acesso ao seu sistema de trabalho. Isto pode levar a muitos danos, tais como fuga de informação confidencial, dados roubados, e até perdas financeiras.

2. Ataques de malwares

Outra grande ameaça associada ao acesso remoto é a possibilidade de malware ser instalado no seu sistema. Se a pessoa do outro lado tiver intenções maliciosas, poderá instalar malware no seu computador sem que sequer saiba. Este malware pode então ser utilizado para recolher as suas informações pessoais ou danificar o seu sistema.

A maioria dos programas de acesso remoto ao computador não verificam os dispositivos envolvidos em busca de malware. Portanto, suponha que está a aceder remotamente ao computador do escritório com o seu PC pessoal infetado com malware. Nesse caso, pode inadvertidamente infetar o seu computador do escritório.

3. Perda de dados

A perda de dados é outra preocupação durante o acesso remoto. Se houver troca de dados e a ligação entre o cliente e o servidor for interrompida, pode resultar na perda de dados. Isto é especialmente crítico se se estiver a trabalhar em ficheiros ou projetos importantes. A perda de dados também pode ocorrer se o programa de acesso remoto falhar ou se houver uma falha de energia.

4. Questões de desempenho

Por último, outro risco associado ao acesso remoto são as questões de desempenho. Se a ligação entre o cliente e o servidor não for suficientemente forte, pode resultar numa experiência lenta. Isto pode ser frustrante, especialmente se se estiver a trabalhar em tarefas sensíveis ao tempo.

E se demasiadas pessoas estiverem a aceder ao mesmo servidor, isso pode resultar numa sobrecarga e abrandá-lo ainda mais.

Como é que se pode proteger ao usar esta tecnologia

O acesso remoto ao computador é arriscado, mas não se pode ignorá-lo completamente. Independentemente da profissão que tenha, poderá ter de o utilizar um dia. Portanto, eis o que pode fazer para se proteger dos riscos associados ao acesso remoto:

1. Utilize uma VPN

A primeira coisa que pode fazer para se proteger é utilizar uma VPN. Ela ajuda a encriptar a ligação entre o servidor remoto e o seu dispositivo. Isto torna difícil para os hackers intercetarem os seus dados ou acederem ao seu dispositivo.

2. Instale atualizações de segurança

Deve garantir que o seu sistema, bem como o servidor remoto, é atualizado com as últimas correções e atualizações de segurança. Isto irá ajudar a fechar quaisquer potenciais falhas de segurança que os hackers possam explorar.

3. Não utilize Wi-Fi público

Deve também evitar utilizar Wi-Fi público para aceder a servidores remotos. O Wi-Fi público não é seguro e pode ser facilmente pirateado. Se tiver de utilizar Wi-Fi público, certifique-se de que utiliza uma VPN ao mesmo tempo.

4. Use palavras-passe fortes

Uma coisa importante a fazer é criar passwords fortes para o seu sistema e contas. Isto ajudará a evitar que os hackers tenham acesso à sua conta, mesmo que obtenham acesso remoto ao seu computador. Certifique-se que utiliza uma palavra-passe diferente para cada conta e as altera regularmente, de preferência em dispositivos não ligados a qualquer rede de acesso remoto.

5. Limite o acesso

Outra forma de se proteger é limitar o acesso ao servidor remoto. Forneça o acesso apenas a pessoas que realmente precisam dele e assegure-se de que cancela o acesso assim que elas já não precisem.

Estar seguro ao utilizar o acesso remoto

Ao seguir estas dicas, pode proteger-se do acesso remoto não autorizado. No entanto, mesmo que tome todas estas precauções, não há garantia de que não será hackeado. Portanto, esteja sempre atento a qualquer atividade suspeita.

