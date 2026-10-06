Windows 11 26H2 chegou e o 24H2 acaba a 13 de outubro

O Windows 11 26H2 começou a chegar aos computadores a 29 de setembro e trouxe um prazo agarrado: o 24H2 deixa de receber correções de segurança a 13 de outubro. Na VIP-SCDkey, novo domínio da SCDkey, a oferta Windows 11 Pro chave original está a 22,48€ e é possível comprar chave digital Office 2024 por 17,80€.

A promoção em curso na VIP-SCDkey prolonga-se, segundo a loja, até 31 de outubro. Os preços deste artigo já incluem o código pplware, que retira 30% às chaves digitais de Windows e Office. Para o CCleaner e o Canva Pro, porém, o código é o PL10, com 10% de desconto. Os valores foram confirmados a 2 de outubro e podem variar durante a campanha.

O que muda com o Windows 11 26H2

Em primeiro lugar, quem já está no 24H2 ou no 25H2 recebe a nova versão através de um pacote de ativação com poucos kilobytes. A instalação passa pelo Windows Update e fica concluída com um único reinício. O número de compilação sobe para 26300 e, à primeira vista, pouco mais se nota. Isto acontece porque as funcionalidades associadas a esta versão foram chegando nos meses anteriores, através das atualizações mensais.

É o caso da barra de tarefas que pode ir para o topo ou para as laterais do ecrã e do menu Iniciar com vários tamanhos. A pesquisa do Windows também ganhou a opção de deixar de mostrar resultados do Bing, como o Pplware explicou na análise às novidades da 26H2.

Na prática, a mudança com mais peso não aparece no ecrã, porque o relógio do suporte volta a zero. Com a 26H2, as edições Home e Pro passam a ter atualizações de segurança até outubro de 2028. As edições Enterprise e Education, por seu lado, ficam cobertas até outubro de 2029.

13 de outubro: o prazo que conta para quem está no 24H2

De acordo com as páginas de ciclo de vida da Microsoft, o Windows 11 24H2 Home e Pro recebe a última atualização de segurança a 13 de outubro. A data coincide, aliás, com o Patch Tuesday deste mês. A partir daí, qualquer falha descoberta fica por corrigir nesses computadores. O 25H2 tem mais folga, com suporte até outubro de 2027, mas a passagem para a 26H2 é tão rápida que há poucos motivos para adiar.

Antes de mais, para confirmar a versão instalada, basta abrir Definições, Sistema e Acerca de, ou escrever winver na pesquisa do Windows. Depois, a atualização aparece em Definições, Windows Update, ao carregar em Procurar atualizações. Ainda assim, a Microsoft pode reter a 26H2 em equipamentos com incompatibilidades conhecidas. À data do lançamento, a página de estado desta versão listava três problemas, todos já mitigados: dispositivos de áudio USB sem som, perda da relação de confiança em PCs ligados a um domínio e ecrã preto depois do início de sessão.

Por outro lado, quem ainda usa o Windows 10 ou o 23H2 não beneficia do pacote leve. Nesses casos, a passagem faz-se com uma instalação completa e mais demorada, sendo também obrigatório que o computador cumpra os requisitos do Windows 11.

Home ou Pro: a diferença nas versões anuais

Na edição Home, a margem de manobra resume-se a pausar as atualizações durante algumas semanas. O Windows 11 Pro, por sua vez, permite fixar a versão de destino através da Política de Grupo. Desse modo, há tempo para testar a 26H2 num computador antes de a instalar nos restantes. Além disso, inclui o BitLocker para cifrar o disco e o Hyper-V para correr máquinas virtuais, duas ferramentas que fazem falta a quem trabalha com dados de clientes.

Para passar de Home para Pro não é preciso reinstalar nada. Em vez disso, basta introduzir a nova chave digital em Definições, Sistema, Ativação, na opção Alterar chave de produto, e o Windows trata da mudança de edição com um reinício.

Windows 11 LTSC 2024: o 24H2 com suporte até 2029

Há um pormenor curioso neste calendário. O Windows 11 Enterprise LTSC 2024 assenta na mesma base do 24H2, a versão que agora sai de cena nas edições Home e Pro. No entanto, recebe atualizações de segurança até 9 de outubro de 2029. A diferença está no modelo, já que o canal LTSC não recebe novas versões anuais, apenas as correções mensais. Assim, o sistema mantém-se igual durante todo esse período.

Esta edição também deixa de fora várias aplicações incluídas no Windows, como a Microsoft Store, o que resulta num sistema mais leve e previsível. Contudo, a própria Microsoft pensa no LTSC para equipamentos com uma função específica, como um posto de atendimento ou um computador dedicado a um único programa. Não o apresenta, portanto, como substituto do Windows 11 Pro num portátil de uso geral. Para esse tipo de máquina, ficam três anos de suporte pela frente sem surpresas na interface.

No caso do Windows 10 Enterprise LTSC 2021, convém saber que o suporte termina a 12 de janeiro de 2027. Por isso, serve sobretudo para computadores que não cumprem os requisitos do Windows 11 e que precisam de continuar a trabalhar mais alguns meses.

E o Office 2024 nesta conversa?

A 13 de outubro termina também o suporte do Office 2021, enquanto o Office 2016 e o Office 2019 deixaram de receber atualizações em outubro de 2025. O Office 2024 Professional Plus, pelo contrário, fica coberto até outubro de 2029, com o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook instalados no PC e sem mensalidade.

Desta forma, quem aproveita a mudança de versão do Windows para pôr o computador em dia pode resolver as duas coisas na mesma compra. Os packs com Windows 11 Pro e Office 2016 ou 2019 continuam a fazer sentido para quem precisa dessas versões por compatibilidade. Mesmo assim, num PC novo, o Office 2024 é a escolha mais sensata.

Produtos e preços com o cupão pplware

Os preços seguintes já incluem o desconto do cupão indicado e foram confirmados a 2 de outubro de 2026.

Destaques

Windows LTSC

Windows 10 e Windows 11

Office

Packs Windows e Office

Ferramentas com o cupão PL10

Como utilizar o cupão

O processo é simples e não exige conhecimentos técnicos:

Abrir o produto pretendido através dos links deste artigo. Adicionar o produto ao carrinho. Introduzir o código pplware nas chaves de Windows e Office, ou o código PL10 no CCleaner e no Canva Pro. Confirmar que o desconto foi aplicado antes de avançar. Concluir a compra e aguardar a chave digital, que segundo a loja fica disponível na conta em poucos minutos.

Depois de receber a chave, o Windows ativa-se em Definições, Sistema, Ativação. No Office 2024, a chave é pedida na primeira utilização de uma das aplicações e também pode ser introduzida mais tarde em Ficheiro, Conta.