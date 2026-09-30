Atualização Windows 11 26H2 disponível! Conheça as novidades para o seu PC

Microsoft acabou de libertar a maior mudança do Windows 11

Desta vez, a tecnológica de Redmond optou por uma estratégia técnica bastante eficiente. O Windows 11 26H2 chega sob a forma de um pacote de ativação extremamente leve, pesando poucos kilobytes, o que evita transferências demoradas e processos de instalação complexos. O mecanismo aproveita os ficheiros já integrados em correções anteriores, elevando a compilação do sistema para a build 26300 após um simples e rápido reinício da máquina.

Barra de tarefas e Menu Iniciar ganham liberdade esperada

A principal atração desta versão centra-se na flexibilidade visual da área de trabalho. A barra de tarefas, alvo frequente de críticas desde o lançamento original da plataforma, passa a poder ser colocada na parte superior ou nas laterais do ecrã diretamente nas Definições. Além do reposicionamento sem recurso a ferramentas externas, o sistema ganha a opção de encolher a barra para dimensões mais compactas, libertando espaço útil de visualização.

O menu Iniciar também foi profundamente renovado nesta atualização do Windows 11. Os utilizadores passam a contar com múltiplos tamanhos de apresentação, permitindo escolher entre listas mais densas ou grelhas simplificadas de aplicações, além de permitir ocultar o nome e a fotografia de conta. No mesmo sentido, a pesquisa integrada permite agora desligar por completo os resultados web do Bing e as recomendações da loja, dando prioridade exclusiva aos ficheiros locais guardados no disco.

IA integrada e dois anos extra de suporte garantido

No plano do desempenho e da inteligência artificial, o Windows 11 26H2 introduz novos recursos dedicados. As Definições recebem um agente de configuração por linguagem natural, capaz de alterar parâmetros como a resolução do ecrã a partir de pedidos simples em texto. Em simultâneo, o Gestor de Tarefas adiciona uma secção própria de monitorização de unidades NPU, facilitando o acompanhamento de cargas de trabalho de IA em computadores compatíveis.

Outro pilar decisivo desta versão reside na extensão do ciclo de vida da plataforma. Com o fim do suporte oficial das edições Home e Pro da versão 24H2 agendado para meados de outubro de 2026, a passagem para a build 26H2 alarga as atualizações de segurança até outubro de 2028. Ao partilhar a mesma base de código das variantes anteriores, a Microsoft minimiza atritos com controladores de hardware e garante estabilidade operacional prolongada.

Para descarregar a novidade, basta aceder a Definições, selecionar a secção Windows Update e verificar a existência de novas atualizações. O lançamento está a ser efetuado de forma faseada para computadores com processadores Intel, AMD e Snapdragon X, garantindo uma transição suave e sem sobressaltos para todo o ecossistema.