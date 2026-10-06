Trovoada, chuva forte e granizo: 13 distritos estão sob aviso amarelo! Saiba quais

A instabilidade meteorológica continua a marcar o estado do tempo em Portugal. Depois de uma noite com chuva, trovoada e queda de granizo em várias regiões, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 13 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo esta terça-feira.

O aviso está relacionado com a possibilidade de ocorrência de trovoadas, chuva localmente forte, granizo e rajadas de vento que podem atingir entre 70 e 90 km/h.

Quais são os distritos em alerta?

Os avisos abrangem diferentes períodos ao longo do dia:

Até às 18h00: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra. Entre as 12h00 e as 18h00: Portalegre, Évora e Beja.

Portalegre, Évora e Beja. Entre as 12h00 e as 21h00: Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

O IPMA prevê condições favoráveis à ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, incluindo precipitação que poderá acumular 10 a 20 milímetros numa hora, granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas de vento entre 70 e 90 km/h.

Chuva e trovoada podem intensificar-se durante a tarde

Para esta terça-feira, a previsão aponta para céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser fortes e acompanhados de trovoada, sobretudo durante a tarde.

Está também prevista uma pequena descida das temperaturas máximas, mais significativa nas regiões do Minho e do Douro Litoral. As temperaturas máximas deverão variar entre os 16 graus na Guarda e os 26 graus em Évora, Beja e Santarém.

O aviso amarelo corresponde ao nível mais baixo da escala de avisos meteorológicos e significa que existem riscos para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

Perante a possibilidade de trovoada, granizo e vento forte, o IPMA recomenda atenção à evolução das condições meteorológicas e às atualizações dos avisos ao longo do dia.