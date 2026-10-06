Mulher foi detida depois de ameaçar a polícia numa conversa com um chatbot

Segundo a imprensa norte-americana, uma utilizadora terá dito numa conversa numa plataforma de Inteligência Artificial (IA) da Anthropic que iria atacar a tiros o Gabinete do Xerife do Condado de Lee. A mensagem foi sinalizada pelos sistemas de segurança, revista por uma equipa humana e comunicada às autoridades.

Uma mulher de Bonita Springs, na Flórida, foi detida depois de uma conversa numa plataforma de IA da Anthropic ter sido sinalizada pelos sistemas de segurança da empresa e comunicada às autoridades. A informação consta de um relatório de detenção citado pela WINK News.

O que diz o relatório

Segundo o documento, a utilizadora, identificada como “Carli”, terá declarado a 26 de setembro que iria atacar a tiros o Gabinete do Xerife do Condado de Lee e, no dia seguinte, terá dito que tinha obtido uma nova arma.

As mensagens foram sinalizadas pelos mecanismos de segurança da plataforma e, devido à sua gravidade, encaminhadas para revisão humana e, posteriormente, para as autoridades. Segundo o xerife Carmine Marceno, a mulher disse que utilizava a IA como se fosse um diário.

A acusação foi registada a 30 de setembro ao abrigo do artigo 836.10 da lei da Flórida, que abrange ameaças escritas ou eletrónicas de matar, causar lesões corporais, realizar um tiroteio em massa ou cometer um ato terrorista. A suspeita foi detida em casa sem incidentes, com a audiência de acusação marcada para 2 de novembro.

Privacidade e segurança

A política de privacidade da Anthropic permite a divulgação de dados às autoridades quando a empresa considere, de boa-fé, que é razoavelmente necessária, nomeadamente para prevenir danos graves a pessoas ou bens.

A OpenAI também enfrenta escrutínio sobre situações semelhantes. Num caso nos Estados Unidos, por exemplo, um homem que falou no ChatGPT sobre matar a ex-namorada foi comunicado ao Federal Bureau of Investigation (FBI) pela empresa, declarou-se culpado e recebeu oito anos de um regime de supervisão judicial em liberdade. Assim, o caso da Flórida reforça o equilíbrio entre a privacidade das conversas com sistemas de IA e a comunicação de potenciais ameaças.

Entretanto, as acusações contra a mulher continuam por provar.