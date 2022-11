VideoProc Converter – Converta vídeos para MP4 em alta qualidade, em Windows ou Mac

A captura de vídeo é comum no dia a dia. É algo tão simples como tirar o smartphone do bolso e começar a gravar, com qualidade digna de uma boa câmara de vídeo. É claro que, por si só, a captação pode necessitar de ajustes para um bom resultado final, e é aí que entra a edição de vídeo.

O VideoProc Converter destaca-se pela simplicidade de utilização e compatibilidade alargada, e é provavelmente o melhor software para converter vídeos para MP4. Poderá ainda aproveitar os descontos da Black Friday. Se procura uma ferramenta versátil para processamento de vídeo, é uma oportunidade a não perder.

São muitos os dispositivos que, com facilidade, pegamos e começamos a gravar vídeo. A vantagem é que, hoje em dia, qualquer dispositivo grava com qualidade aceitável e adequada para fazer edição posteriormente. Assim, seja para fazer uns cortes, juntar outros vídeos, adicionar legendas ou fazer ajustes de cor, é importante ter sempre à mão uma aplicação como o VideoProc.

As potencialidades do VideoProc na edição de vídeo

O VideoProc é então uma ferramenta de edição de vídeo, disponível para Windows a Mac OS, que também é capaz de converter vídeo em dezenas de formatos. O processamento tem aceleração por hardware Level-3, compatível com GPUs Intel, AMD e Nvidia. Dessa forma, consegue acelerar até 47x em relação à duração do vídeo.

Essa rapidez é obtida não só pela aceleração por GPU, mas também graças à otimização do tamanho e da qualidade de saída.

Depois, permite fazer um conjunto de edições rápidas, de forma muito simples:

Cortar partes indesejáveis de um vídeo, e juntar diferentes de formatos diversos num só

Recortar vídeos para remover áreas negras; rodar vídeos em 360º

Virar um vídeo verticalmente ou horizontalmente; acelerar e desacelerar o vídeo

Ajustar o volume; corrigir a sincronização de vídeo/áudio

Ajustar o brilho e aplicar efeitos; remover o efeito olho-de-peixe

Adicionar legendas e marca de água, tornando-o personalizado

Se o vídeo estiver tremido, é fácil reduzir o tremor aplicando a funcionalidade de estabilização

Para utilizadores avançados, é ainda possível ajustar parâmetros como proporção (4:3, 1:1, 12,9, etc), ajustar o bit rate, frame rate, codecs, faixas de áudio, ajuste de compressão e resolução de 4K para 1080p/720p ou vice-versa.

Assim, para cada vídeo é possível escolher os ajustes pretendidos. Quando tudo estiver definido, resta premir Run e esperar que a magia aconteça.

Como converter vídeo para MP4

É muito simples converter vídeo para MP4 com o VideoProc Converter:

Instalar o VideoProc Converter e abrir a aplicação Selecionar Video e importar os vídeos a converter (pode importar um vídeo, uma pasta com vídeos, ou fazer arrastar e largar sobre a janela da aplicação Editar o vídeo (opcional) Escolher o codec e tamanho de conversão Iniciar a conversão para MP4 Transferir o vídeo para onde pretender

Está tudo demonstrado no vídeo que se segue.

Solução de um passo para converter, fazer download e gravar

Não importa se os vídeos provêm de um download ou se foram gravados com smartphone, câmara GoPro, drone, máquinas de filmar, etc. O VideoProc pode carregar e converter rapidamente mais de 420 formatos e dispositivos. Concretamente, é compatível com MP4 HEVC/H.264, MOV, AVI, WMV, FLV, AVCHD, WebM, iPhone, iPad, Android, Xbox, Surface, etc. Pode também converter uma diversidade alargada de formatos de áudio, como MP3, AAC, WAV, FLAV, W4A, OGG, etc. Não terá preocupações de compatibilidade com o VideoProc. Veja toda a informação detalhada aqui.

Por fim, há outras funcionalidades adicionais como ripar e fazer conversão de vídeo DVD para o formato preferido, fazer download de vídeo de dezenas de plataformas online e capturar o ecrã em vídeo ou gravar o vídeo da Webcam com a funcionalidade Recorder.

As novidades da versão VideoProc 5.0/5.1

A versão mais recente trouxe algumas novidades em algumas áreas da aplicação, tornado o software ainda mais completo e abrangente.

Assim, na nova versão pode contar com:

Suporte para a nova série Apple iPhone 14

Melhoria do suporte para vídeos 5.3K da GoPro HERO 11 Black

Perfis adicionados para mais consolas de jogos

Incluídas mais predefinições para o corte

Suporte dos novos iPads

Melhorada a partilha de vídeos GoPro HERO 11

O VideoProc é atualizado regularmente, com melhorias nas funcionalidades atuais e com introdução de novas funcionalidades de acordo com o feedback dos utilizadores. Ao obter uma licença Lifetime do VideoProc, poderá desfrutar para sempre dos seguintes benefícios:

Remover os limites da versão trial e usar livremente todas as funcionalidades

Atualização gratuita para sempre, para a versão mais recente, sem quaisquer custos adicionais

Suporte técnico personalizado gratuito, para sempre

Garantia de 30 dias para reembolso no caso de insatisfação

Aproveite grandes descontos na licença VideoProc Converter nesta Black Friday.

VideoProc Converter

Este artigo teve o apoio da Digiarty Software na disponibilização da informação.