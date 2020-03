Para muitos, o Telegram é a app ideal para a troca de mensagens na Internet. Para além de todas as funcionalidades únicas que traz, garante também uma segurança única e que protege os utilizadores.

Esta app está constantemente a ser melhorada e a incorporar novidades. A versão 6, que acabou de ser lançada, faz jus a esse nome e incorpora muitas novidades. Vamos conhecer tudo o que agora chega com esta nova versão do Telegram.

Uma nova versão do Telegram

A cada nova versão do Telegram surgem novidades únicas e que mais nenhuma app de mensagens tem. Esta é uma filosofia única da equipa que desenvolve este serviço e que a torna única e atraente. Esta versão 6 continua esta filosofia e traz muitas novidades.

A mais importante de todas está mesmo nas novas Pastas. Esta é uma forma completamente diferente de gerir mensagens e grupos, arrumando-os por temas, origens ou o que o utilizador entender como a sua orientação.

As pastas são a grande novidade

Poderá não estar presente de imediato, uma vez que apenas surge quando as conversas e canais crescem o suficiente para poder entrar num estado de desarrumação caótico. Ainda assim, é possível atalhar e aceder diretamente por este link.

Nas novas Pastas só precisam de definir o seu nome e as conversas que querem que estejam presentes. Podem também definir quais as que vão ser excluídas e assim não aparecer na pasta. A organização é simples e depois surge na interface principal.

Mais simples gerir os canais e as conversas

Dentro destas pastas passam a poder ser colocadas em destaque conversas. Estas ficam assim mais acessíveis e mais simples de aceder. O limite para estes destaques está no utilizador. O Telegram não coloca qualquer limite e a organização é sua.

Claro que a versão para desktop não foi esquecida e as novidades não estão apenas nas versões móveis. Esta recebe todas as novidades que estão apresentadas e com uma vantagem. A sincronização entre versões está garantida e acontece de forma natural e automática.

Há muitas mais novidades

Claro que nesta altura há também novidades relacionadas com a Covid-19. Novos Emoji animados estão presentes, para deixar os utilizadores expressarem-se. Podem ainda contar com estatísticas detalhadas nos canais com mais de mil subscritores.

Todas as novidades apresentadas podem ser já usadas. Basta atualizar o Telegram nas suas várias versões e assim testar tudo o que surge agora de forma exclusiva.