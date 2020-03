Quando pretendemos registar uma conta numa aplicação ou plataformas, são várias as que nos permitem fazê-lo através da nossa conta Google.

Descubra já como pode fazer caso pretenda reverter a ligação entre as aplicações e a sua conta Google.

Várias são as aplicações e plataformas que nos permitem autenticar através da conta Google. Esta é uma forma simples e rápida de conectar aos serviços, partilhando rapidamente as informações com a plataforma. Além disso, permite-nos ainda centrar o login numa única conta, algo que é mais fácil de gerir e de relembrar na hora de introduzir o utilizador e a password.

No entanto, ao longo da utilização desta opção nas várias aplicações que utiliza, vamos conectando a nossa conta a múltiplos serviços que, ao longo do tempo, vamos deixando de utilizar. No entanto, caso pretenda, pode dissociar estas plataformas com a sua conta.

Como dissociar a sua conta Google das aplicações conectadas que já não utiliza?

Embora tenha de ser feito manualmente, este é um processo bastante simples que pode fazer realizado no seu smartphone.

Para isso, abra as definições do seu equipamento, carregue em Google e escolha o perfil que pretende configurar.

De seguida, escolha a opção Serviços da conta e, logo após, a primeira opção intitulada de Aplicações associadas.

Após percorridos estes passos, irá surgir uma lista de aplicações e dispositivos que estão conectados com a sua conta. Ao carregar numa das aplicações, consegue saber a quais dados este serviço pode aceder, além de poder também carregar na opção desassociar.

A partir desse momento, a aplicação cuja ligação terminou, deixará de ter associada à sua conta Google. Desta forma, consegue limitar o acesso às suas informações de serviços ou aplicações que já não utiliza no dia a dia. Além disso, pode acompanhar também o tipo de dados que cada aplicação pode aceder na sua conta.