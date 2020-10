Podemos dizer convictamente que, hoje em dia, a nossa vida é digital. São muitos os dados que guardamos, dos mais diversos tipos, e quando as cópias de segurança são descuradas e o azar bate à porta, podem ser perdidos dados vitais.

Desde situações como eliminação ou formatação inadvertidas, partição perdida ou dados corrompidos, o Stellar Data Recovery é capaz de trazer de volta os dados que pensava não voltar a ver.

A enorme quantidade de dados que guardamos e vamos acumulando, como documentos importantes, faturas, comprovativos, extratos bancários, fotos e vídeos, emails, etc, são parte da nossa vida. Como tal, é importantíssimo garantir a sua redundância para evitar situações desagradáveis e até alarmantes mas… “casa arrombada, trancas à porta”.

É para esse tipo de situações e outros imprevistos que as ferramentas de recuperação de dados são importantes e, acima de tudo, que sejam comprovadamente eficientes, como é o caso do software Stellar Data Recovery.

As funcionalidades do Stellar Data Recovery

Com mais de 25 anos de experiência no setor, a Stellar é uma solução segura para a recuperação de dados, ajudando o utilizador a recuperar facilmente os dados perdidos ou apagados, em unidades de armazenamento no Windows ou MacOS.

De grosso modo, a recuperação de dados é possível quando, fisicamente, os dados ainda existem mas que, por qualquer razão, não estão identificados como tal.

O Stellar Data Recovery, na sua versão gratuita, permite resolver as situações de recuperação de dados mais populares, estando limitado até 1 GB de dados recuperados. Assim, com essa versão, conseguirá:

Recupera os dados de forma rápida e intuitiva, apenas em 4 passos: escolher o tipo de ficheiro, selecionar a drive, examinar e guardar

Permite pré-visualizar os ficheiros possíveis de recuperar antes de os guardar

Recupera qualquer tipo de ficheiro

Suporta a recuperação a partir de uma drive encriptada com BitLocker

Recupera dados de uma drive formatada

Recuperar dados de uma partição ou volume corrompido

Depois, com as edições mais avançadas, há outras funcionalidades que podem fazer a diferença, como a recuperação a partir de uma partição perdida ou de um sistema operativo destruído, não inicializável. Além disso, é capaz de reparar e repartir vídeos e fotos corrompidos, mesmo a partir de sistemas RAID, NAS ou drives virtuais.

Os dados podem ser recuperados de vários tipos de sistemas de ficheiros, como NTFS, FAT16, FAT32 e exFAT.

É simples recuperar dados

Após iniciar o Stellar Data Recovery, precisa de escolher o tipo de ficheiros que espera vir a recuperar. Tipicamente, e havendo a possibilidade da existência de outros ficheiros mesmo que já não se lembre disso, é mais sensato escolher todos os tipos.

De seguida deve escolher o local a partir do qual pretende fazer a recuperação. Assim, poderá escolher entre pastas predefinidas do sistema, drives existentes, drives que não encontra ou recuperar a partir de uma imagem de uma drive. Para iniciar a procura de dados, só precisa clicar em Scan.

Se não surgirem os ficheiros que esperava encontrar, acalme-se. Poderá utilizar a funcionalidade Deep Scan, para examinar a drive de forma mais profunda, setor a setor. Se tudo correr como esperado, assim que o processo for concluído, além dos ficheiros existentes verá também uma pasta Raw Data e outra Lost Folders. Será nessas pastas que vai encontrar então os dados recuperados.

Finalmente, só precisa de escolher as pastas ou ficheiros que pretende recuperar, com a possibilidade de os pré-visualizar, caso se tratem de fotos, vídeos ou documentos, e escolher a pasta onde os guardar.

É ainda possível guardar a sessão de recuperação para, mais tarde, retomar a seleção de ficheiro a recuperar sem ter de fazer nova pesquisa.

Pode ver o vídeo abaixo, que resume todo o processo:

A drive de armazenamento deixou de funcionar?

O problema nem sempre é originado do lado do software. Por vezes, a origem do problema pode ser no hardware, de um componente eletrónico ou de um manuseamento descuidado, levando a que apenas a intervenção técnica profissional consiga aceder novamente aos dados e recuperá-los.

Assim, para as situações de recuperação mais críticas, que exijam intervenção técnica em unidades de armazenamento danificadas fisicamente, a Stellar providencia um laboratório na Europa, mais especificamente nos Países Baixos. Dessa forma, permite responder com maior facilidade e celeridade a pedidos de recuperação mais específicos.

Em conclusão…

Nas diversas situações em que testámos o Stellar Data Recovery, os resultados foram muito positivos e até surpreendentes. Mesmo em situações de perda de partição, onde outros softwares apenas recuperam os ficheiros com um nome sequencial, o Stellar Data Recovery conseguiu identificar o nome original dos ficheiros, sendo assim feita uma recuperação total.

Como já referido, o Stellar Data Recovery está disponível gratuitamente para Windows e Mac, limitado a 1 GB de dados recuperados. Dependendo da necessidade, estão depois disponíveis outras edições.