Auscultadores Apple AirPods Pro 2 só serão lançados em 2021, segundo rumores

A Apple poderá ainda lançar mais alguns produtos até ao final de 2020. Estão na calha, segundo os rumores, os AirPod Studio que já muito se tem falado. Além destes, chegou-se a vaticinar o lançamento da segunda versão dos AirPods Pro. Contudo, a acreditar no que dizem ser uma fuga de informação, a empresa de Cupertino já só lançará os AirPods Pro em 2021.

Além desta possível data, há igualmente o preço que a Apple irá comercializar a nova versão dos auscultadores sem fios com cancelamento ativo de ruído.

AirPods Pro 2 não sairão este ano

A Apple tem estado a aumentar a sua oferta de produtos para a linha Música. Depois de 3 gerações de AirPods e de uma da coluna inteligente HomePod, a empresa lançou o HomePod mini e não se ficará por aqui. Segundo vários rumores, a empresa de Cupertino estará a preparar uma nova linha de auscultadores over-the-ear (por cima da orelha), os AirPod Studio.

Também estará na calha o lançamento da segunda versão dos AirPods Pro, que tem sido outro dos rumores mais frequentes. Se o mercado os esperava para breve, então será uma desilusão saber que os Apple AirPods Pro 2 não aparecerão tão cedo. Um tweet do leaker LeaksApplePro revela o preço e a data potencial de lançamento do AirPods Pro de segunda geração.

A nova versão está melhor mas também mais cara

De acordo com a suposta fuga de informação, os auscultadores AirPods Pro 2 – que alguns parecem querer chamar de AirPods Pro Lite – terão o mesmo preço que os seus antecessores, 249 dólares nos EUA e 279 euros em Portugal. Além disso, como referido, até ao final de 2020 não aparecerão no mercado. Aliás, dizem que poderão aparecer em 2021 no segundo semestre.

As novidades terão a ver com a qualidade do Cancelamento Ativo de Ruído, e, ao que parece, estes novos trarão “sensores de luz ambiente”. Portanto, estes auscultadores serão equipados com sensores de luz ambiente para fazer medições biométricas – potencialmente para monitorizar os níveis de oxigénio no sangue, como o Apple Watch 6.

A ideia parece ser idêntica ao que os hospitais usam como oxímetros, um clip que mede os níveis de oxigénio das pessoas no dedo. Aqui será um feixe de luz que irá iluminar o lóbulo da orelha para detetar a quantidade de oxigénio na corrente sanguínea de um paciente. Não está claro se o design do AirPods Pro terá que mudar materialmente para permitir tal funcionalidade, o que não será muito provável!

Bateria continua a não ser melhor

Embora estes novos recursos pareçam interessantes, poderá desapontar se os novos AirPods Pro não trouxerem incremento significativo na qualidade de som e de vida útil da bateria. Mesmo com funcionalidades novas no que toca ao som, como o Áudio Espacial, ainda há espaço para que este gadget ofereça mais em termos de usabilidade.

Assim, a Apple poderá ter várias cartas para lançar este ano no segmento da música, mas 2021 está já apontado como o ano de mais e melhores produtos na categoria Música da empresa de Cupertino. Aguarda-se o lançamento do HomePod mini, que já conhecemos, e aguarda-se que o rumor AirPods Studio veja a luz do dia.