Microsoft vai diminuir a poluição proveniente dos seus voos comerciais

Tendo as multinacionais um impacto tão significativo, é realmente boa ideia que caminhem em direção a alternativas mais ambientalmente conscientes, como, aliás, temos vindo a assistir. Se há uns meses lhe dissemos que a Microsoft estava a testar células de combustível de hidrogénio para os seus geradores de reserva, agora a alteração é outra.

Assim, a Microsoft anunciou que vai contribuir para a redução da poluição proveniente dos voos dos seus empregados.

Voos comerciais da Microsoft menos poluentes

Conforme anunciado, a empresa pretende ajudar na redução da poluição proveniente dos voos dos seus empregados. Para isso, planeia comprar créditos para combustível de aviação sustentável, a fim de cobrir as viagens nas rotas de voos mais frequentadas pelos seus empregados. Isto, durante as viagens de negócios.

Isto, porque as viagens de negócios representaram, em 2019, 3 por cento da pegada carbónica da Microsoft. Com efeito, essa poluição equivale a 392 557 toneladas métricas de dióxido de carbono, sendo o equivalente ao que poderiam produzir cerca de 85 mil carros de passageiros, num ano. Apesar de ser um valor aparentemente pequeno, já foi mais, estando a aumentar desde 2017.

Então, a Microsoft pretende comprar os créditos à companhia holandesa SkyNRG que fornecerá o combustível de combustão mais limpa e, consequentemente, mais consciente. Ademais, os voos serão realizados pela companhia Alaska Airlines, para voos entre o Seattle-Tacoma International Airport, situado perto da sede da Microsoft, e os aeroportos internacionais de San Francisco, San José e Los Angeles.

Aviação é uma das principais fontes de emissão de gases com efeito de estufa

Os créditos pagos pela Microsoft resultariam em combustível fornecido pela SkyNRG. Este seria feito nos EUA através de óleos alimentares usados ou outros que sejam vegetais. De acordo com a SkyNRG, quando queimado, o combustível pode reduzir em 75 por cento as emissões de dióxido de carbono, em comparação com o combustível à base de querosene comummente utilizado.

Esperamos que este modelo de combustível de aviação sustentável venha a ser utilizado por outras companhias, como uma forma de reduzir o impacto ambiental das suas viagens de negócios.

Disse Judson Althoff, vice-presidente executivo de negócios comerciais mundiais da Microsoft.

Aliás, até à pandemia, a aviação foi uma das fontes de emissão global de gases com efeito de estufa que cresceu mais rapidamente. Tendo e conta este facto, em 2017, um grupo de ativistas desencadeou uma fuga às viagens aéreas.

Combustível de aviação sustentável é a solução para os voos

Assim, este é o mais recente passo da Microsoft em direção a uma forma de atuação mais limpa e consciente. Ademais, disse que até 2050 pretende retirar todas as emissões que libertou desde a sua fundação. Contudo, as tecnologias para essa captura ainda não existem.

Ainda assim, em 2016, a ICAO estimou que se o combustível de aviação sustentável alimentasse todos os voos internacionais até 2050, as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera diminuiriam 63 por cento. Pelos vistos, a Microsoft já começou a desbravar caminho.