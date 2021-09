Manter o controlo e boa gestão dos nossos dados é tarefa hercúlea hoje em dia. É fácil a dispersão e são essenciais boas soluções que nos permitam juntar, organizar e gerir toda a nossa informação, seja profissionalmente em equipa, seja a nível pessoal.

Então, para tudo isso e muito mais, apresentamos o SeaTable. Este é o local ideal onde dados de todos os tipos podem ser capturados, organizados, e analisados sendo a introdução de dados feita através de uma interface web, folha de cálculo intuitiva e formulários web personalizáveis, tornando tudo muito simples de gerir.

Mas afina, o que é SeaTable?

Obviamente, muitos dos nossos leitores não conhecem esta opção e, como considerada de importância, decidimos escrever.

Basicamente, com o SeaTable, qualquer equipa pode facilmente:

Organizar todas as suas tarefas,

Objetivos,

Projetos,

Ideias.

Na verdade, vamos estar em frente a uma espécie de folha de cálculo mas que consegue estruturar qualquer tipo de informação, seja na cloud no nosso próprio PC.

O que faz o SeaTable por mim?

Não obstante, depois de trabalhar neste ambiente proporcionado pelo SeaTable e especialmente pensado para facilitar, o melhor é começar a esquecer aquele software especial inflexível e as soluções industriais que por aí vamos encontrado, muitas vezes com preços absurdos.

Logo, desde cedo, podemos dar o SeaTable como a solução web flexível com a qual é possível conceber os nossos próprios processos de negócio e fluxos de trabalho.

Assim, vamos poder reunir toda a nossa informação, independentemente do tipo da informação a tratar, na nossa própria base de dados pessoal. Seguidamente, fica tudo junto e a sua organização torna o trabalho diário de forma mais eficiente.

E resumo, estamos em condições para afirmar que o SeaTable é tão fácil e intuitivo de utilizar como uma folha de cálculo Excel.

Como se diferencia esta solução? Serve para a minha equipa?

A mudança não é fácil e o próprio ser humano, muitas vezes, é avesso à mesma. Existe uma tendência para repetir, vezes e vezes sem conta as mesmas tarefas que, de certa forma, ou se tornam obsoletas ou deixam de ser produtivas.

Para perceber, no uso desta aplicação, iremos aceder a diferentes vistas como a tabela, a galeria ou a linha do tempo e, importante, todos na sua equipa podem ver exatamente a informação que é atualmente necessária.

Filtros e pesquisa

Em segundo, a filtragem, classificação e agrupamento programados com um poderoso algoritmo, dão-nos a liberdade de organizar o seu trabalho exatamente como necessitamos. Basta ativar o SeaTable às nossas outras aplicações empresariais e automatizar os processos de trabalho.

Aqui, existem mais de 20 tipos diferentes de colunas e funções de filtragem, classificação e agrupamento que estão disponíveis para a organização de dados.

Para além de tabelas e gráficos dinâmicos, como ferramentas clássicas de avaliação, este software oferece visualizações orientadas para aplicações como gráficos de Gantt, Kanban, galeria, e vistas de mapas.

Flexibilidade e sucesso

Ainda mais, o SeaTable é uma plataforma pensada para, de imediato, permitir uma colaboração flexível em equipa e com os clientes de qualquer empresa.

Sobretudo, a gestão e organização de projetos, clientes, ativos, ideias e resultados de trabalho de todos os tipos numa única plataforma intuitiva e ainda aceder às nossas aplicações individuais. Ou seja, no mundo corporativo pode-se enquadrar a gestão de projetos ou de ativos, marketing, RH ou equipas criativas: uma ferramenta para todos.

Cloud: a trabalhar a partir da nuvem

Na verdade, com o SeaTable Cloud podemos iniciar imediatamente ou, em alternativa, podemos optar por ter controlo total sobre os nossos dados com a própria instalação do SeaTable em servidor.

Sem dúvida, uma das grandes mais-valias prende-se com o facto de o SeaTable estar disponível como uma versão gratuita para equipas de todos os tamanhos.

As subscrições pagas do serviço trazem outros benefícios, como por exemplo o espaço de armazenamento e o suporte.

Principais características do SeaTable

Em destaque, apresentamos as principais funções, que tornam este software/sistema diferente dos demais:

Agrupamento, filtragem e classificação

Quanto mais informação introduzir no SeaTable o sistema, mais importantes se tornam as funções poderosas para estruturar os seus próprios dados. Pode agrupar os seus dados no SeaTable, filtrá-los de acordo com qualquer critério ou ordená-los por várias colunas. Pode facilmente guardar cada uma destas vistas como um modelo ou mesmo congelá-las.

Galeria, linha do tempo e mapa do mundo

O SeaTable pode ser ampliado através de plugins individuais, conforme desejado. Tem em mente uma apresentação especial dos seus dados? Ou gostaria de ter introduzido valores processados automaticamente? Experimente os plugins oficiais dos programadores, navegue pelos plugins da comunidade ou desenvolva você mesmo as funções desejadas. O SeaTable oferece-lhe toda a liberdade de que necessita.

Formulários

Precisa de recolher regularmente dados dos funcionários ou parceiros comerciais? Poupe um trabalho pesado e aborrecido e deixe-os introduzir os dados eles próprios. É possível criar rapidamente formulários online, que podemos enviar aos respetivos destinatários através de um link. Os dados introduzidos serão enviados diretamente para o SeaTable. Não pode ser mais fácil.

Conclusão

Enfim, não pode haver muito mais a acrescentar do que afirmar o que se encontra: com o SeaTable, as equipas podem facilmente organizar as suas tarefas, objetivos, projetos e ideias.

Em conclusão, à primeira vista parece uma folha de cálculo mas estrutura qualquer tipo de informação, na nuvem ou no seu próprio servidor com uma facilidade acima da média e, ns planos pagos, a preços bastante em conta considerando os demais