Epic Games pagou 6 milhões de dólares à Apple, conforme exigido pelo juiz

A Epic Games tentou ludibriar as regras da App Store e foi expulsa da loja de apps pela Apple. Seguiu-se uma longa disputa em tribunal que teve a primeira decisão na passada sexta-feira, quando a juíza Yvonne Gonzalez Rogers condenou a editora do Fortnite a pagar 30% dos 12 milhões que arrecadou entre agosto e outubro de 2020. Além disso, terá também de pagar 30% da receita arrecadada pela empresa entre novembro do ano passado e a data do julgamento.

Hoje, o CEO da empresa fez questão de dizer que já pagou os 6 milhões de dólares. Para o pagamento, usou um método muito popular e brincou com a situação.

Após um julgamento que durou mais de um ano, a juíza Yvonne Gonzalez Rogers finalmente emitiu a sua decisão permanente no caso Apple vs Epic Games. Então, a Apple terá de mudar algumas das diretrizes da App Store e a Epic Games foi condenada a pagar à Apple uma comissão de 30% de todas as vendas que a empresa registou, contornando o sistema de compras na aplicação da App Store com o Fortnite, no ano passado.

Assim, e para cumprir o estipulado pelo tribunal, a Epic pagou à Apple 6 milhões de dólares.

Apple Pay para pagar à Apple

O pagamento foi confirmado pelo próprio CEO da Epic Games, Tim Sweeney no Twitter, que também partilhou com humor a forma de pagamento: o Apple Pay.

Mesmo com esta "conquista" da Epic ao obrigar, judicialmente, a Apple a mudar algumas políticas da sua App Store, o Fortnite não poderá regressar à loja da Apple e ao iOS. Outras empresas que se colocaram ao lado da Epic também reagiram, mas foi uma vitória da Apple que se vê assim, para já, livre deste caso.

Será "para já", porque a Epic já fez saber que já recorreu da sentença. Espera-se contudo, que a decisão numa instância superior ainda demore.