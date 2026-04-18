Criar Sites com IA: Solução ou problema?

A inteligência artificial está a transformar a forma de criar sites. A IA gera layouts, textos e imagens em minutos. Mas rapidez não é sinónimo de eficácia. O problema não é a IA, mas sim a ilusão de que já está tudo feito. Será a IA uma solução ou problema?

Tendência: a IA está a escalar e a banalizar a internet

Ferramentas low-code e geradores automáticos estão a tornar a criação de sites quase instantânea. Prometem presença online rápida, com SEO “incluído” e conteúdos prontos a publicar. Para quem precisa de lançar algo com urgência, é uma proposta tentadora e legítima.

Mas há um efeito colateral claro: a internet está a encher-se de sites indistinguíveis. As mesmas estruturas, as mesmas mensagens, bem como a mesma ausência de diferenciação. O custo de entrada baixou e, com isso, baixou também o nível médio.

Criar sites com IA: é um problema?

O que é problemático é criar sites sem estratégia, pois isso não gera resultados.

Grande parte dos sites criados com IA cumpre requisitos técnicos básicos, mas falha no essencial: ligação ao negócio. Apresentam layouts previsíveis, copy genérico e calls-to-action vagos criam uma ilusão perigosa de progresso. O site existe, está “bonito”, está online, logo parece concluído, no entanto, presença não é performance. Criar um site com uma estratégia inexistente, é criar um custo ao invés de um não é um ativo.

O “falso sentimento de conclusão”

Um dos maiores riscos dos criar sites com IA não incide exclusivamente na qualidade visual, é ficar com a sensação de que o trabalho terminou. O site aparece, a caixa está marcada e ninguém volta a mexer. E sabe qual será o resultado: uma presença online que existe mas que não gera resultados. É isso que pretende para o seu negócio?

O que falta quase sempre depois do site publicado:

Estratégia quem é o público? qual a proposta de valor? qual a jornada de compra?

Otimização testes A/B, métricas, SEO contínuo.

Adaptação ao negócio mensagens alinhadas com produto, sazonalidade e ofertas.

Foco em conversão formulários, CTAs e fluxos otimizados.



Criar sites com IA: qual a solução?

Uma abordagem híbrida bem executada é a que alia velocidade e maturidade: uso de IA sobre uma base profissional, revisão humana e capacidade de evolução. Soluções como a lógica aplicada pela Amen.pt ilustram isso: ferramentas de IA que trabalham sobre uma plataforma pensada para negócios, entregando um site funcional em poucos dias e a um preço competitivo.

Por exemplo, no mercado português, encontramos soluções como as da Amen.pt, cuja equipa de profissionais com anos de experiência, cria o seu site com inteligência artificial, entregue em 5 dias, desde 199€.

Benefícios práticos desse modelo:

Lançamento rápido sem perder alinhamento com objetivos de negócio.

Base técnica flexível que permite escalar e integrar ferramentas.

Revisão humana que garante mensagens claras, diferenciação e foco em conversão.

Preço competitivo sem sacrificar profissionalismo.

Para muitas empresas, a melhor abordagem passa por usar a IA como ponto de partida mas garantir que o site assenta numa estrutura sólida e preparada para crescer. Quem adota este modelo híbrido ganha rapidez sem perder foco estratégico; o resto ficará à direita, nos projetos “feitos” mas inúteis.

Amen