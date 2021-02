Se o acesso ao email a partir do browser continua a ser a preferência da maioria dos utilizadores, a nível profissional (e não só) o Microsoft Outlook continua a estar na linha da frente. No entanto, com ele também continua a haver o risco do ficheiro PST ficar corrompido, e inviabilizar o acesso não só aos emails mas também aos contactos, tarefas, calendário, entre outros.

O melhor disto tudo é que, numa situação de apuros, é possível recuperar o ficheiro PST corrompido. Veja como.

Não é descabido comparar as vantagens e desvantagens de um serviço de email online com o Microsoft Outlook, agora na versão 2019. É óbvio que um serviço online tem vantagens inerentes à disponibilidade e segurança da informação e acesso por múltiplos dispositivos. Contudo, o Outlook oferece muitas funcionalidades avançadas e uma organização muito própria, que continuam a ser aspetos fundamentais para muitos utilizadores.

Se a nível pessoal não temos restrições quanto ao dispositivo utilizado para consultar e tratar o email, a nível profissional o caso pode mudar. Nesse sentido, o ponto único de acesso ao email do trabalho passa a ter maior importância a vários níveis, principalmente se não tiver um mecanismo de redundância da informação. Se algo corre mal, há informação que pode ficar comprometida, ou pode ficar impedido de executar o seu trabalho.

As novidades na versão mais recente do Outlook

Com a evolução dos serviços de email online, quer em capacidade de armazenamento, quer em alargamento de funcionalidades ou mesmo em facilidade de utilização, o Microsoft Outlook tem vindo a ser deixado para trás, essencialmente na utilização doméstica. Isso não significa que a evolução do Outlook tenha parado, porque de facto não parou, mas por já não o utilizar poderá não estar a acompanhar a forma como evolui. Depois, é claro, por estar “agarrado” ao Microsoft Office, a atualização de versão nem sempre acompanha o ritmo de lançamento e acaba por chegar muito mais tarde.

Assim, fazemos uma pequena referência as funcionalidades mais relevantes que podem ser encontradas no Outlook 2019:

Avaliação da legibilidade : é importante que a redação de texto num email cumpra alguns critérios importantes, para que o destinatário não tenha problemas em ler e compreender o conteúdo de forma expedita. Dessa forma, o Outlook 2019 tem um mecanismo de legibilidade, conseguindo sugerir melhorias no texto e melhorar a acessibilidade. Esta funcionalidade está disponível no menu Review > Verificar acessibilidade .

Prioritização de emails:

Suporte para três fusos-horário:

Leitura de mensagens pelo assistente de voz:

Os problemas com o ficheiro PST

Por vezes, fruto da instalação de um upgrade ou atualização, algo de errado acontece com o ficheiro PST e, o acesso ao repositório local de email, contactos, agenda e outros, deixa de ser possível.

Podem ser várias as origens do problema, desde a dificuldade no tratamento de um ficheiro PST demasiado grande, uma alteração maliciosa, um sector do disco rígido danificado, entre outras.

Se não tem uma redundância desse ficheiro, quer num backup, quer na cloud, prepare-se para tentar a sua recuperação.

Onde está o ficheiro PST do Outlook 2019?

Deve começar por encontrar o ficheiro com extensão PST no seu computador local. Como nem sempre é colocado no mesmo local, a solução mais acercada é verificar, nas definições da conta, a localização desse ficheiro.

Então, no Outlook 2019, deve:

Ir ao menu File > Info > Account Settings > Account Settings…

Abra o separador Data Files

Nos ficheiros listados, selecione o ficheiro com problemas (se houver mais que um), e clique em Open File Location

Na janela do Explorador do Windows que surge, copie (ou memorize) o caminho dessa pasta, pois vai necessitar dele mais à frente

O próximo passo, é recorrer a uma ferramenta capaz de reparar e recuperar todo o conteúdo do ficheiro PST, como a Recovery Toolbox for Outlook. Trata-se de uma ferramenta paga, com provas dadas da sua eficácia e que a função de forma simples e rápida sem comprometer a segurança do conteúdo corrompido. Portanto, quando assim é, o valor a pagar, desde que justo, deixa de ter relevância.

A recuperação com o Recovery Toolbox for Outlook

Após fazer o download da app, que é compatível com todas as versões do Outlook, basta iniciar a aplicação e escolher o ficheiro PST que identificou anteriormente. Clique em Avançar.

De seguida, e porque está a num processe de recuperação, deve naturalmente escolher a opção Modo de recuperação. Volte a clicar em Avançar.

A análise do ficheiro começa e, assim que estiver concluída (pode demorar algum tempo, dependendo do tamanho), surgirá uma pré-visualização do conteúdo do ficheiro recuperado. Basta escolher uma pasta para guardar esse conteúdo, havendo a possibilidade de guardar igualmente como um novo ficheiro PST ou separadamente.

Para terminar, basta clicar em Salvar.

Colocar o ficheiro PST recuperado de volta no Outlook 2019

Agora que a recuperação está concluída com sucesso, e para o caso de ter escolhido a opção de guardar como ficheiro PST, falta então definir a nova localização desse ficheiro.

Assim, deve proceder da seguinte forma:

Volte às definições do Outlook tal como anteriormente, em File > Info > Account Settings > Account Settings…

No separador Data Files , escolha o ficheiro problemático e clique em Remove

, escolha o ficheiro problemático e clique em Adicione o novo ficheiro PST, clicando em Add e escolhendo a localização onde se encontra

e escolhendo a localização onde se encontra Resta reiniciar o Microsoft Outlook e verificar que tudo já funciona corretamente

Em conclusão…

No mundo digital, onde os computadores e o sistemas fazem o trabalho por nós, a verdade é que também somos colocados à prova para resolver determinadas situações. A informação como o email e contactos é sem dúvida de grande valor e todo o cuidado é pouco no seu tratamento.

Se quer evitar ter de passar por uma situação de recuperação, onde é natural que exista a possibilidade de não haver sucesso na recuperação, deve procurar utilizar um serviço de sincronização de email na cloud, ou garantir o backup do seu ficheiro PST. Se passar por um processo de upgrade do Office, deve fazer uma cópia de segurança dos seus ficheiros PST e OST, desinstalar o Office e fazer uma instalação nova. Para repor os Data Files anteriores, deve proceder como indicado na secção anterior.