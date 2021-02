Apple Watch recebe watchOS 7.3.1 para corrigir problema da poupança de energia

O Apple Watch é o smartwatch mais vendido no mundo. Segundo os dados de análise deste mercado, existem mais de 100 milhões de relógios inteligentes da Apple nos pulsos das pessoas. Apesar de ser apenas 10% dos utilizadores com iPhone, o valor é considerável. Como tal, a empresa de Cupertino quer a experiência de utilização sempre no máximo do que o dispositivo possa oferecer. A série 5 e SE tinha um problema que foi agora corrigido nesta versão do watchOS 7.3.1.

Se é utilizador de um destes modelos, então vá, no seu iPhone, à app Watch, Geral, Atualização de software.

A Apple lançou o watchOS 7.3.1 ao público hoje. De acordo com a empresa, a atualização inclui uma correção para utilizadores do smartwatch Series 5 e Apple Watch SE relacionada à poupança de energia. A atualização está disponível apenas para estas versões.

A Apple explica nas notas de lançamento que a atualização resolve um problema que impedia os utilizadores dos dispositivos referidos de carregar após entrar no modo de poupança de energia. Portanto, siga o caminho, atualize e verá melhorias no seu Apple Watch.

Utilizar a Poupança de energia

A Poupança de energia permite-lhe ver as horas no Apple Watch ao mesmo tempo que preserva a duração da bateria. Enquanto o Apple Watch estiver no modo Poupança de energia, prima o botão lateral para que a hora atual seja apresentada.

No modo Poupança de energia, o Apple Watch e o iPhone não se comunicam e não pode aceder a outras funcionalidades do relógio.