Novo Mozilla Firefox 84 remove o Flash de uma vez por todas

Era uma morte anunciada e, pouco a pouco, o Flash começa a desaparecer da vida da internet. Nesse sentido, a Adobe, “proprietária da tecnologia”, está já programada para abandonar o suporte ao Flash de uma vez por todas até ao final deste ano. Como resultado, os fabricantes dos navegadores estão a preparar-se para esse momento histórico há vários anos.

A Mozilla anunciou recentemente quando irá ocorrer a etapa final. Segundo os seus planos, o Flash será inteiramente abandonado no seu navegador este ano para manter os utilizadores protegidos.

Depois da versão 69, agora parece ser o Firefox 84 a acabar com o Flash

Segundo o que revelou recentemente a Mozilla, o Flash será descartado completamente no Firefox 84, que está programado para ser lançado em dezembro de 2020. Esta é a versão do navegador que não poderá mais executar o conteúdo nesta tecnologia da Adobe.

Atualmente, o Mozilla Firefox vem com o Flash desativado por predefinição. Contudo, os utilizadores podem ativar manualmente o plug-in, se necessário. Escusado será dizer que isso não é recomendado e é visto por muitos como uma questão de segurança, mas, como nem todos os sites migraram para o HTML5, é o único caminho a seguir.

Mozilla promove extinção gradual do Flash

No entanto, no futuro próximo, a Mozilla continuará gradualmente a caminhar para o fim do Flash no Firefox. O próximo passo importante está agendado para outubro, quando a empresa retirará o plug-in da compilação Nightly do navegador.

Isso é algo que faz todo o sentido, pois a Mozilla geralmente faz grandes alterações no Firefox, trazendo-as primeiro para as versões Nightly e Beta para garantir que tudo corre bem. Após a conclusão dos testes nestas versões iniciais do Firefox, a Mozilla promove-os para o canal estável.

Desnecessário será dizer que a Mozilla não é a única empresa que desiste de ter nos seus produtos a tecnologia Flash, havendo outros browsers igualmente a tratar de arrumá-la para a história. Nesse sentido, aos poucos, todos os navegadores irão deixar de suportar uma tecnologia criada em 1996 pela Macromedia, empresa posteriormente adquirida pela Adobe.

Leia também: