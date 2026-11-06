O menu do botão direito do Windows 11 já se pode arrumar

Cinco anos a carregar em “Mostrar mais opções” para chegar ao que interessa. Acabou. O menu do botão direito do Windows 11 passou a ser configurável, numa atualização que saiu a 28 de outubro. Porém, a novidade não chega a toda a gente, porque depende da versão que está instalada. Já agora, na VIP-SCDkey a oferta Windows 11 Pro chave original está a 22,48€ e também dá para comprar chave digital Office 2024 por 17,80€.

Entretanto, a campanha da VIP-SCDkey, o novo domínio da SCDkey, entrou em modo Black Friday. Os preços deste artigo incluem o código pplware, que retira 30% às chaves digitais de Windows e Office. No entanto, no CCleaner o código é outro, o PL10, com 10% de desconto. Por fim, os valores foram confirmados a 6 de novembro de 2026 e a loja não anunciou data de fim para a campanha.

O que muda no menu do botão direito do Windows 11

A atualização chama-se KB5127936 e saiu a 28 de outubro, como opcional. Em primeiro lugar, convém saber que vai só para o Windows 11 25H2 e 26H2, nas compilações 26200.9818 e 26300.9818. Depois de instalada, aparece uma entrada nova no fundo do menu de contexto do Explorador de Ficheiros: Personalizar menu.

Como personalizar o menu do botão direito

Essa entrada abre as Definições, em Personalização, numa página chamada Menu de contexto. Depois, ali dá para desligar comandos que nunca ninguém usou. Também dá para trazer de volta o Imprimir, que a Microsoft tinha arrumado para fora da vista. Por fim, dá para escolher que aplicações podem acrescentar entradas. Era precisamente isso que enchia a lista de coisas de programas instalados há anos.

Há outro pormenor que vai agradar a muita gente. Assim, o Propriedades pode passar para o fundo da lista, longe do sítio onde se carrega por engano. Além disso, o Shift com o botão direito continua a abrir o menu clássico completo, para quem precisa dele a sério.

Contudo, convém saber que a distribuição é feita por fases. Ou seja, a atualização pode estar instalada e o menu novo ainda não aparecer. Para além disso, no mesmo pacote seguem melhorias na Lupa e um arranque mais rápido do Edge. Há também correções em ligações VPN e no áudio. Por fim, uma opção de recuperação que reconstrói o sistema a partir da cloud.

A tecla Copilot deixa de ser só do Copilot

No mesmo dia saiu a KB5127653, para o Windows 11 26H1, com a compilação 28000.3365. Na verdade, traz a mudança que muita gente pede desde que os portáteis começaram a sair da fábrica com uma tecla dedicada ao Copilot. Assim, essa tecla pode ficar a fazer de Ctrl direito ou de tecla de Menu de Contexto.

A definição funciona no 25H2, no 26H1 e no 26H2. No entanto, exige o Microsoft Edge 150 ou superior, exigência no mínimo curiosa para uma tecla do teclado. Ainda assim, quem está noutra versão tem alternativa. Por exemplo, o Keyboard Manager do PowerToys, da própria Microsoft, remapeia o atalho que a tecla envia, que é o Windows + Shift + F23.

Quem fica de fora do novo menu do botão direito

Aqui está o senão. O novo menu não chega ao Windows 11 24H2 Home e Pro, que recebeu a última atualização de segurança a 13 de outubro. Portanto, a 10 de novembro acontece o primeiro Patch Tuesday sem correções para essas máquinas. Antes de mais, para confirmar a versão instalada basta escrever winver na pesquisa do Windows.

O Windows 10 também não entra nesta conversa. Vive das atualizações de segurança estendidas, que a Microsoft prolongou até outubro de 2027, e essas trazem apenas correções. Ou seja, nada de funcionalidades novas. O Windows 10 Enterprise LTSC 2021, por outro lado, tem suporte até 12 de janeiro de 2027. Na prática, aguenta mais uns meses um computador que não cumpre os requisitos do Windows 11.

Do lado do Office a história repete-se. O Office 2021 perdeu o suporte a 13 de outubro, sem prolongamento à vista. Antes disso, o Office 2016 e o 2019 já tinham saído de cena em outubro de 2025. Por outro lado, o Office 2024 Professional Plus fica coberto até outubro de 2029. Ou seja, o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook instalados no PC, sem mensalidade. Sobretudo num ano em que a Microsoft subiu os preços das subscrições empresariais do Microsoft 365.

Fica uma nota prática para quem está no Home e quer o Pro. Primeiro, não é preciso reinstalar nada. Depois, basta introduzir a chave digital em Definições, Sistema, Ativação, na opção Alterar chave de produto. Logo a seguir, um reinício e a edição muda. O resto das mudanças desta geração do sistema já tinha sido explicado na análise às novidades da 26H2.

Produtos e preços com o cupão pplware

Assim, os preços abaixo já incluem o desconto do cupão indicado e foram confirmados a 6 de novembro de 2026.

Destaques

Windows 10, Windows 11 e LTSC

Office e packs com Windows

CCleaner com o cupão PL10

Como utilizar o cupão

O processo não tem truque nenhum:

Primeiro, abrir o produto pretendido através dos links deste artigo. Depois, adicionar o produto ao carrinho. Em seguida, introduzir o código pplware nas chaves de Windows e Office, ou o código PL10 no CCleaner. A seguir, confirmar que o desconto foi aplicado antes de avançar para o pagamento. Por fim, concluir a compra e aguardar a chave digital, que segundo a loja fica disponível na conta em poucos minutos.

Depois de receber a chave, o Windows ativa-se em Definições, Sistema, Ativação. No Office 2024, a chave é pedida na primeira abertura de uma das aplicações e também pode ser introduzida mais tarde em Ficheiro, Conta.