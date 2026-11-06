Fim dos acidentes? A Garmin e o Waze preparam algo que ninguém esperava

Uma novidade que passou despercebida na mais recente atualização da app Garmin Connect promete mudar radicalmente o dia a dia de quem pedala e de quem conduz. A versão 5.31 para Android esconde linhas de código bem claras sobre uma parceria direta com o Waze. Trata-se de uma ponte entre o relógio no pulso do ciclista e o painel do automóvel, desenhada para colocar um aviso visual no mapa dos condutores antes de cruzarem caminho com uma bicicleta.

A lógica atual da Garmin funciona quase sempre num único sentido. Equipamentos como o radar Varia avisam o ciclista de que vem um carro a aproximar-se pela retaguarda, mas deixam o condutor completamente às escuras até ao contacto visual direto. Numa estrada nacional estreita, com curvas cegas ou pouca berma, esse segundo de hesitação faz toda a diferença. Esta integração inverte as regras do jogo e passa a iniciativa da informação para quem vai ao volante.

Como a Garmin vai colocar os ciclistas dentro do Waze

O mecanismo técnico não vai exigir periféricos caros ou novos aparelhos no guiador. A função assenta no LiveTrack, o sistema que os utilizadores de relógios como os Forerunner ou ciclocomputadores Edge já usam hoje para partilhar o percurso com a família através dos dados móveis do telefone. As linhas descobertas na app mostram menus específicos para autorizar o envio dessas coordenadas em tempo real para a plataforma de trânsito da Google.

Quem conduz não terá de alterar rigorosamente nada nas suas rotinas nem sacar extensões manhosas. O Waze já avisa sobre buracos, carros parados ou radares na berma, pelo que a presença de alguém a pedalar surgirá como mais um alerta dinâmico integrado no itinerário. A grande incógnita reside na gestão deste aviso dentro das grandes cidades, onde cruzar dezenas de ciclistas num quilómetro tornaria a navegação insuportável sem um bom filtro de relevância.

Os riscos para a privacidade e o que falta saber

A novidade tem tudo para resultar, mas obriga a olhar com lupa para a proteção de dados pessoais. Uma coisa é enviar um link privado para a família acompanhar um treino de domingo, outra é colocar coordenadas geográficas abertas numa rede pública de trânsito em direto. O código encontrado refere ecrãs de consentimento obrigatórios, sugerindo que a Garmin pretende manter a transmissão estritamente opcional e, muito provavelmente, com algum atraso temporal ou dados mascarados.

Nem a Garmin nem os responsáveis pelo Waze abriram ainda o jogo sobre calendários de lançamento ou eventuais limitações a modelos topo de gama. O trabalho de desenvolvimento está contudo numa fase demasiado avançada para ser apenas uma experiência interna de laboratório. O código já lá mora e as opções de interface estão desenhadas à espera de luz verde nos servidores.

Resta saber se a adesão dos desportistas será imediata ou se o receio de partilhar a rota vai falar mais alto. Se a funcionalidade for bem afinada e evitar o ruído em ambiente citadino, este cruzamento entre a telemetria do desporto e a navegação no carro resolve um dos maiores pontos de fricção nas estradas portuguesas sem pedir um cêntimo a ninguém.