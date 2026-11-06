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Motores/Energia

“Indústria zombie”: porque a Renault está preocupada com o futuro dos carros europeus

4 Comentários

O diretor-executivo da Renault atribuiu o fraco desempenho em bolsa das fabricantes europeias à expectativa de que a União Europeia (UE) não proteja o setor. Além disso, defendeu que as fabricantes chinesas sejam obrigadas a produzir na Europa os automóveis que vendem no mercado europeu.

As ações das fabricantes de automóveis europeias mantêm-se em níveis muito baixos, independentemente das decisões que as marcas tomam, uma situação analisada pela Reuters numa reportagem recente e retomada na sua newsletter Auto File. As explicações apontam para a pressão dos rivais chineses, enquanto o diretor-executivo da Renault, François Provost, sustenta que o mercado está a descontar uma inação da UE.

Um setor penalizado na bolsa

A Renault, a mais pequena das grandes fabricantes tradicionais, recorreu a tecnologia chinesa para acelerar o desenvolvimento de novos elétricos e modelos como o Renault 5 são um sucesso. Contudo, vale em bolsa cerca de 9,2 mil milhões de dólares, menos do que o conjunto das suas fábricas e restantes ativos.

A situação repete-se noutros grupos: segundo a Reuters, a Renault, a Stellantis e a Volkswagen valem em conjunto 62 mil milhões de dólares, menos do que os 71 mil milhões da Ferrari, apesar de a Volkswagen ser o segundo maior construtor mundial em vendas e a Stellantis o quarto. Quanto às ações da Stellantis, acumulavam, à data da newsletter, uma queda superior a 56% desde o início do ano e estavam mais de 84% abaixo do máximo de março de 2024.

O analista Philippe Houchois, do Jefferies, explica que os nomes chineses estão a ganhar demasiada quota na China e no estrangeiro para que os investidores consigam perceber onde estará o fundo, e descreve o resultado como a bit of a zombie industry.

François Provost, diretor-executivo da Renault.

O diagnóstico do líder da Renault

Num almoço com jornalistas, em Londres, François Provost afirmou que o preço das ações do setor reflete a expectativa de que a UE não atue para proteger as fabricantes locais face às rivais chinesas. Na sua perspetiva, se a UE se limitar a deixar as coisas como estão, sem impor à China um acordo que trave as importações de automóveis chineses, a produção na Europa cairá para metade da sua média histórica pouco depois de 2030.

Para Provost, o problema está nos custos, porque as fabricantes chinesas que exportam para a Europa têm custos entre 30% e 40% inferiores aos dos europeus, uma diferença que a Renault, em particular, não consegue igualar. Se a UE obrigar essas fabricantes a produzir na Europa para vender na Europa, a Renault já consegue competir. Perante uma ação de Bruxelas, os investidores passariam a avaliar cada empresa europeia individualmente, o que se refletiria nas cotações.

UE farta de ser avisada

O diretor-executivo da Renault já tinha lançado um alerta semelhante, em outubro. No Paris Automotive Summit, realizado no dia em que o Salão Automóvel de Paris abriu ao público, François Provost afirmou que sem flexibilidade nas metas de CO2 para 2030 teria de propor ao conselho de administração um corte de 300.000 unidades de produção na Europa.

Renault terá de cortar 300 mil veículos na Europa, se Bruxelas não aliviar metas de 2030

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
europa Indústria Automóvel Renault União Europeia

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Comentários

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  1. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Agora os alucinados da UE querem reduzir para valores ridículos, equiparadas aos BEV, a autonomia dos carros a combustão para acabar com o que resto da indústria.

    Responder
  2. Avatar de Rui
    Rui

    Andaram anos a dormir agora pagam o preço é a vida. Os chineses estão aí e vão arrasar isto tudo. Querem competir façam igual ao mesmo preço, se não conseguem vão fabricar para a china

    Responder
  3. Avatar de Pedro T.
    Pedro T.

    A europa devia de investir em combustiveis sintéticos.

    Responder
  4. Avatar de S. Luis
    S. Luis

    Os chineses não dão hipótese. São um rolo triturador.

    Responder

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