Como utilizar a tecnologia IPTV mesmo com bloqueios?

Em plena era da World Wide Web, muitas pessoas preferem usar ferramentas disponíveis na Internet de forma a manter uma constante atualização. A televisão tradicional tem vindo a perder muita força nos últimos anos, mas mesmo assim continua a estar presente, mas agora noutro modelos, mais online e em qualquer diapositivo. Assim, falar em IPTV não é sinónimo de usar a tecnologia para ver TV de forma ilegal, bem pelo contrário. Até porque hoje em dia a Internet tornou-se no principal meio de comunicação.

Hoje voltamos ao tema da IPTV para mostrar como usar esta tecnologia de forma legal e em zonas, países que as listas e canais abertos estão inacessíveis.

O que é o IPTV?

De modo a evitar fazer parte de uma estrutura tão desajeitada e desatualizada como é a televisão tradicional, muitas pessoas começaram a utilizar serviços IPTV e a usar PCs, tablets, smartphones para o efeito. Mas, o que é o IPTV?

O IPTV é um serviço de stream que permite visualizar canais de televisão nacionais e internacionais em regime aberto através da Internet. Como tal, existe uma grande variedade de canais isentos de custos e que podem ser usados em quase todos os dispositivos inteligentes.

Na verdade, com este sistema, tudo o que precisamos fazer é instalar uma aplicação como o VLC Player, gratuito, num qualquer dispositivo inteligente e, com essa listagem de canais abertos, podemos aceder a centenas de canais não somente nacionais como de todo o mundo.

Em Portugal, este é um serviço que tem vindo a crescer. Os canais de desporto internacionais são dos que mais procura possuem, pois permitem assistir a muitos desportos favoritos. Desta forma, é possível ver os canais favoritos abertos mesmo que estes não estejam disponíveis no nosso país.

No entanto, começam a existir alguns movimentos que referem o bloqueio, por parte de várias entidades, ao serviço de IPTV, dificultando o acesso ao mesmo, ou tornando-o mesmo impossível.

Como usar o IPTV legalmente?

Como mencionado acima, algumas entidades podem estar, eventualmente, a efetuar ações contra os serviços IPTV em Portugal. Como tal, aqueles que são utilizadores regulares, muitos fora de Portugal, podem enfrentar problemas no acesso ao serviço. É aqui que podemos adicionar à equação uma ferramenta para podermos legalmente contornar algumas dessas restrições e aceder aos serviços IPTV em Portugal. Esta solução vem na forma de uma VPN.

Assim, uma VPN permite-lhe alterar a sua localização IP, do seu próprio país para qualquer outro país à sua escolha. Isto é útil no sentido em que lhe proporciona total liberdade de Internet. Então, quando visita qualquer website, o seu endereço IP é mostrado a esse website, com todos os detalhes que lhe estão associados.

Endereço IP disfarçado para o IPTV

O seu endereço IP pode revelar a sua localização física em qualquer sítio web que visite. Isto dá a esse sítio web a vantagem de permitir ou não permitir que aceda ao mesmo. Os ISPs também podem localizar onde quer que vá, na internet. Isto também é feito através do rastreio do seu endereço IP.

Em resumo, o que uma VPN faz é que lhe permite ligar ao seu servidor noutro local. Uma vez conectado, todas as suas comunicações online transportam o endereço IP desse servidor em particular e não do seu dispositivo.

Portanto, se o servidor VPN estiver localizado nos EUA, qualquer site que visite irá vê-lo como um visitante americano. Quando o mesmo cenário for aplicado ao aceder aos serviços IPTV, terá acesso a estes serviços com facilidade com a ajuda de uma VPN. E a melhor parte é que este método de acesso aos canais é completamente seguro e legal.

Como usar uma VPN com IPTV?

Usar uma VPN para aceder aos serviços IPTV é muito fácil. Tudo o que precisa fazer é:

Subscrever uma VPN Descarregar a app VPN Ligar-se a qualquer país fora de Portugal Desfrutar de canais IPTV de streaming legalmente

Embora existam centenas de serviços VPN que pode utilizar, nem todos são bons se quiser que acedam aos serviços IPTV. Isto porque a maioria dos serviços VPN ficam aquém quando se trata de oferecer boas velocidades de stream ao utilizador.

Apenas alguns serviços VPN podem oferecer boas velocidades para que os utilizadores possam desfrutar de streams ininterruptos de serviços IPTV. Para estas situações a PureVPN é um dos serviços que se destaca.

A PureVPN não só é um dos serviços VPN mais confiáveis, como também é conhecido por fornecer as velocidades mais rápidas. Desta forma, os utilizadores podem evitar problemas de bloqueio durante o streaming de serviços IPTV.