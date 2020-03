O WhatsApp está em constante melhoria e a criar novas funcionalidades importantes. Estas querem dar ao utilizador a possibilidade de retirar o máximo deste serviço, garantindo, ao mesmo tempo, a máxima privacidade e proteção.

É precisamente aqui que a mais recente versão beta do WhatsApp se foca. Dá mais um passo importante no que toca à privacidade ao permitir que as conversas sejam eliminadas automaticamente, sem qualquer intervenção do utilizador.

Mudança radical na privacidade das conversas

Já no passado o WhatsApp tinha dado a entender que ia mexer radicalmente na forma como as mensagens eram guardadas e tratadas nas conversas. Estas já podem ser eliminadas de forma manual, sempre que o utilizador entenda que se enganou.

Algo que era esperado, era a forma de eliminar totalmente uma conversa, de forma automática e em períodos bem definidos no tempo. Isso surgiu agora na última versão beta criada para o Android, se bem que ainda não publicamente e passível de ser usado.

Possível eliminar mensagens automaticamente

Do que é possível ver, e que foi descoberto pelo site WABetaInfo, passa a existir uma nova opção dentro das conversas entre utilizadores do WhatsApp. Esta está dentro do perfil do contacto e permite que as mensagens trocadas sejam eliminadas automaticamente.

A nova opção, que estará inativa por omissão, permitirá apenas definir a janela de tempo de retenção das mensagens. O utilizador só precisa de definir o tempo máximo e a app tratará de remover todas as mensagens trocadas mais antigas que essa data.

Em breve chega a todos no WhatsApp

Em termos de opções de tempo, o WhatsApp está a dar a possibilidade de manter as mensagens por 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês e 1 ano. Há, naturalmente, a opção para manter esta definição desligada, podendo a qualquer altura ser trocada a opção ativa.

Depois de vários rumores sobre essa novidade, eis que chega agora à app do WhatsApp. Mostra claramente que se irá focar apenas nas conversas diretas entre utilizadores, deixando de fora as conversas de grupo, algo que faz totalmente sentido.