O Messenger do Facebook bem conquistado os utilizadores da maior rede social da Internet. Depois de muitos anos preso dentro da interface desta, ganhou o seu espaço e hoje é um serviço e uma app com o seu espaço próprio e cada vez mais usado.

Esta ferramenta é um dos pilares do Facebook e agora comemora um aniversário importante. O Messenger faz 10 anos e comemora isso com presentes para os utilizadores. São várias as novidades e todas relacionadas com este momento único.

Pensar no Facebook sem meter o Messenger na equação é algo quase impossível. Este serviço de mensagens ganhou o seu espaço ao longos dos anos, sendo a ferramenta de comunicação de eleição para muitos dos utilizadores desta rede social.

As novidades agora anunciadas são todas relacionadas com os 10 anos que o Facebook está agora a comemorar. Estas trazem novos emojis, novos efeitos de RA, novos autocolantes e até novos temas. Os utilizadores podem ainda transferir valores monetários entre si, como se fossem presentes de aniversário.

Presente está um novo jogo, que permite aos utilizadores descobrir o que os seus amigos pensam sobre os mais variados temas. Chama-se "Most Likely To" e tem um conjunto de temas bem definidos, para poder ser usado. Se preferirem podem criar os seus temas e assim abrir ainda mais o leque de opiniões.

Ainda focada no tema dos aniversários, o Messenger traz várias formas dos utilizadores se exprimirem nestes momentos. Há um leque enorme de novas possibilidades para partilhar e comemorar estes momentos únicos entre amigos e conhecidos. Bastará explorar as novas propostas.

Por fim, e para tornar o Messenger ainda mais social, há uma nova forma de partilhar contatos entre utilizadores. Com um simples botão presente na interface podem agora escolher um contato e enviar para outra pessoa com quem queiramos partilhar.

Criado em 2011, o Messenger do Facebook tem conseguido crescer e tornar-se uma ferramenta independente e essencial. Há ainda muito para crescer e melhorar, mas o Facebook parece ter planos muito concretos para esta sua proposta que tanto agrada aos utilizadores.