Huawei Watch 3 Series recebe atualização de software com novidades para este smartwatch

Uma das grandes apostas da Huawei nos últimos anos tem sido os smartwaches. Com o lançamento do Watch 3 a marca mostrou que consegue inovar a criar novas propostas, desta vez baseadas no HarmonyOS

A Huawei Watch 3 Series está agora mais completa com a nova atualização de software. Além de um leque mais vasto de opções de mostradores para o relógio, conta ainda com o Modo Autonomia Ultra da bateria melhorado e reprodução de música offline.

Mais mostradores de relógio de vídeo DIY

A Huawei Watch 3 Series, incorporada com um poderoso hardware como o motor 3D, motor de partículas, capacidades de descodificação de vídeo e motor de renderização do iGraphics, garante que os utilizadores possam adicionar ao mostrador do seu relógio vídeos personalizados.

Com a mais recente atualização, agora basta recorrer aos vídeos de cinco a dez segundos que tenha na sua galeria. Para isso, basta na aplicação Saúde da Huawei e aceder ao "ecrã de definições de vídeo" dos mostradores do relógio para selecionar o vídeo que deseja ver como mostrador do seu Watch 3.

Se, no entanto, pretende algo mais fácil ou caso não tenha nenhum vídeo que queira utilizar, pode sempre recorrer a um dos vídeos que vão estar disponíveis na própria aplicação Saúde e que podem ser carreados como mostrador do seu relógio.

Bateria permite usar relógio durante 21 dias de utilização com modo ativo

Incorporado com uma já impressionante bateria, a Huawei Watch 3 Series conta com o Modo Autonomia Ultra, garantindo que os utilizadores possam alcançar até 21 dias de utilização com este modo ativo.

Além disso, com a nova atualização ainda mais funcionalidades estão disponíveis neste Modo, tais como, mais nove mostradores de relógio adicionais, suporte para lembrete de voz em todos os modos de treino e monitorização de SpO2 nos modos de treino a pé e cross-country.

Tudo o que precisa de fazer para ativar é ir a Definições > bateria e selecionar o modo Autonomia Ultra para uma utilização mais duradoura durante o treino.

Desfrute da sua música favorita em movimento mesmo offline

A mais recente atualização de software da Huawei Watch 3 Series introduz a possibilidade de importar música já descarregadas para o seu relógio a partir do seu smartphone emparelhado, para uma experiência musical totalmente offline.

Novo controlo por gestos

Alguma vez se encontra à procura de novas formas de navegar no seu relógio inteligente sem ter de tocar nele? Com a mais recente atualização são introduzidas novas capacidades surpreendentes à Huawei Watch 3 Series através do suporte adicional de controlo por gestos.

Ao reconhecer, de forma inteligente, os gestos e movimentos das mão, a nova série de smartwatches da Huawei permite executar comandos dos utilizadores ao virar o pulso para silenciar as chamadas recebidas, aumentando ainda mais a sua comodidade durante a utilização.

O Huawei Watch 3, nas suas várias versões, está já disponível em Portugal, podendo ser comprado na loja online da marca e em vários outros locais. Os preços recomendados são os seguintes:

Versão Active: 369,99€

Versão Classic: 429,99€

Versão Pro: 599,99€

Esta atualização promete muito para este smartwatch da Huawei. Toda as novidades são importantes, em especial a que torna a utilização do Watch 3 ainda mais longa, graças à melhoria da bateria.