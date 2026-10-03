Dica: 7 comandos Git úteis que talvez ainda não conheça
O Git inclui vários comandos pouco conhecidos que podem simplificar tarefas como analisar alterações, recuperar versões anteriores, alternar entre branches e desfazer modificações.
Analisar alterações recentes num ficheiro
Quando um ficheiro é alterado várias vezes por diferentes elementos de uma equipa, pode ser difícil perceber exatamente o que mudou e em que momento. O
git log permite consultar o histórico de um ficheiro e, com alguns parâmetros adicionais, apresentar também as alterações introduzidas nos commits mais recentes.
git log --since="3 weeks" -p index.html
A opção
-p apresenta as diferenças introduzidas em cada commit, enquanto
--since limita a pesquisa a um determinado período. Esta combinação é particularmente útil quando pretende investigar alterações recentes sem ter de percorrer todo o histórico do projeto.
Corrigir rapidamente o último commit
É fácil criar um commit e perceber logo de seguida que alguma coisa ficou por fazer. Talvez tenha incluído ficheiros errados, se tenha esquecido de uma alteração ou simplesmente tenha confirmado o trabalho demasiado cedo. Quando pretende remover o último commit, mas manter as alterações disponíveis na cópia de trabalho, pode recorrer a:
git reset --mixed HEAD~1
Neste caso,
HEAD~1 representa o commit imediatamente anterior ao atual. A opção
--mixed remove o commit e retira as alterações da área de staging, mas não elimina o trabalho realizado.
Comparar um ficheiro entre branches
Imagine que está a trabalhar na branch
feature/login e pretende perceber o que mudou num determinado ficheiro relativamente à branch
develop. O
git diff permite fazer essa comparação diretamente:
git diff develop -- myFile.txt
O resultado mostra as diferenças entre a versão do ficheiro na branch atual e a versão existente em
develop.
git switch para mudar de branch
Durante muitos anos, o
git checkout foi utilizado para várias operações diferentes, incluindo a mudança entre branches. Essa multiplicidade de funções pode tornar o comando menos intuitivo. O
git switch foi introduzido para tornar especificamente a gestão de branches mais clara:
git switch develop
A sintaxe é simples e o propósito do comando é evidente: mudar para outra branch. Se estiver a utilizar uma versão relativamente recente do Git, vale a pena verificar se o
git switch está disponível e adoptá-lo para esta tarefa.
Alternar rapidamente entre duas branches
Quando é necessário trabalhar repetidamente em duas branches, escrever o nome completo de cada uma pode tornar-se desnecessariamente incómodo. O Git disponibiliza uma pequena abreviatura para regressar à branch utilizada anteriormente:
git switch -
O hífen indica que pretende voltar à branch que estava ativa antes da atual. Assim, pode alternar entre duas branches com um comando muito curto.
Reverter alterações locais com
git restore
O
git restore veio simplificar várias operações relacionadas com a recuperação de ficheiros e a eliminação de alterações locais. Antes da sua introdução, era frequente recorrer a comandos como
git checkout ou
git reset para estas tarefas. Alguns exemplos práticos:
### Retirar um ficheiro do staging sem eliminar as alterações
git restore --staged myFile.txt### Eliminar as alterações locais de um ficheiro
git restore myFile.txt### Eliminar todas as alterações locais
git restore .
O último exemplo deve ser utilizado com especial cuidado, uma vez que pode eliminar alterações que ainda não foram guardadas noutro local.
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