Dica: 7 comandos Git úteis que talvez ainda não conheça

O Git inclui vários comandos pouco conhecidos que podem simplificar tarefas como analisar alterações, recuperar versões anteriores, alternar entre branches e desfazer modificações.

Analisar alterações recentes num ficheiro

Quando um ficheiro é alterado várias vezes por diferentes elementos de uma equipa, pode ser difícil perceber exatamente o que mudou e em que momento. O git log permite consultar o histórico de um ficheiro e, com alguns parâmetros adicionais, apresentar também as alterações introduzidas nos commits mais recentes.

git log --since="3 weeks" -p index.html

A opção -p apresenta as diferenças introduzidas em cada commit, enquanto --since limita a pesquisa a um determinado período. Esta combinação é particularmente útil quando pretende investigar alterações recentes sem ter de percorrer todo o histórico do projeto.

Corrigir rapidamente o último commit

É fácil criar um commit e perceber logo de seguida que alguma coisa ficou por fazer. Talvez tenha incluído ficheiros errados, se tenha esquecido de uma alteração ou simplesmente tenha confirmado o trabalho demasiado cedo. Quando pretende remover o último commit, mas manter as alterações disponíveis na cópia de trabalho, pode recorrer a:

git reset --mixed HEAD~1

Neste caso, HEAD~1 representa o commit imediatamente anterior ao atual. A opção --mixed remove o commit e retira as alterações da área de staging, mas não elimina o trabalho realizado.

Comparar um ficheiro entre branches

Imagine que está a trabalhar na branch feature/login e pretende perceber o que mudou num determinado ficheiro relativamente à branch develop . O git diff permite fazer essa comparação diretamente:

git diff develop -- myFile.txt

O resultado mostra as diferenças entre a versão do ficheiro na branch atual e a versão existente em develop .

git switch para mudar de branch

Durante muitos anos, o git checkout foi utilizado para várias operações diferentes, incluindo a mudança entre branches. Essa multiplicidade de funções pode tornar o comando menos intuitivo. O git switch foi introduzido para tornar especificamente a gestão de branches mais clara:

git switch develop

A sintaxe é simples e o propósito do comando é evidente: mudar para outra branch. Se estiver a utilizar uma versão relativamente recente do Git, vale a pena verificar se o git switch está disponível e adoptá-lo para esta tarefa.

Alternar rapidamente entre duas branches

Quando é necessário trabalhar repetidamente em duas branches, escrever o nome completo de cada uma pode tornar-se desnecessariamente incómodo. O Git disponibiliza uma pequena abreviatura para regressar à branch utilizada anteriormente:

git switch -

O hífen indica que pretende voltar à branch que estava ativa antes da atual. Assim, pode alternar entre duas branches com um comando muito curto.

Reverter alterações locais com git restore

O git restore veio simplificar várias operações relacionadas com a recuperação de ficheiros e a eliminação de alterações locais. Antes da sua introdução, era frequente recorrer a comandos como git checkout ou git reset para estas tarefas. Alguns exemplos práticos:

### Retirar um ficheiro do staging sem eliminar as alterações git restore --staged myFile.txt### Eliminar as alterações locais de um ficheiro git restore myFile.txt### Eliminar todas as alterações locais git restore .

O último exemplo deve ser utilizado com especial cuidado, uma vez que pode eliminar alterações que ainda não foram guardadas noutro local.

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