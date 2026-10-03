Os trabalhadores independentes já podem entregar a declaração trimestral à Segurança Social, referente aos rendimentos obtidos durante os meses de julho, agosto e setembro de 2026.

O prazo para submeter a declaração termina no próximo dia 31 de outubro. Os valores declarados serão utilizados para determinar as contribuições a pagar durante os meses de outubro, novembro e dezembro.

Como entregar a declaração trimestral?

A declaração pode ser submetida online através do Portal da Segurança Social. Para tal, deverá seguir o seguinte percurso:

Trabalho → Remunerações e contribuições → Trabalhadores Independentes → Entregar declaração trimestral

Depois de concluir a submissão, será disponibilizada uma notificação na Caixa de Mensagens, onde poderá consultar a base de incidência fixada e o valor previsto da contribuição.

Também pode consultar os pagamentos

O Portal da Segurança Social permite ainda consultar, em tempo real, a situação dos pagamentos e eventuais valores a pagar.

Para isso, deverá aceder a:

Pagamentos e dívidas → Posição Atual → Valores a pagar

A partir desta área, os trabalhadores independentes podem consultar os valores em dívida, escolher os pagamentos que pretendem efetuar e emitir os documentos necessários.

Assim, se é trabalhador independente, não se esqueça de entregar a declaração trimestral até 31 de outubro e de confirmar posteriormente o valor das contribuições que terá de pagar.