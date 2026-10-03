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A Starlink vai pagar a quem partilhar a sua Internet com os vizinhos

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A Starlink está a preparar uma mudança importante no modelo de negócio do seu serviço de Internet via satélite. A empresa liderada por Elon Musk abriu inscrições para testar o Starlink Community, um plano que permite rentabilizar a ligação doméstica ou empresarial ao partilhar o sinal de uma única antena com pessoas nas redondezas.

Este novo formato foi pensado especialmente para edifícios residenciais, condomínios , espaços públicos e estabelecimentos comerciais. Em vez de cada utilizador adquirir e montar o seu próprio kit de receção, uma instalação centralizada assume a tarefa de distribuir o acesso de banda larga.

O papel do anfitrião e as comissões por ligação

Na prática, o proprietário do equipamento funciona como um anfitrião da rede. Fica sob a sua responsabilidade a montagem física dos equipamentos, a sua manutenção contínua e a expansão da infraestrutura com pontos adicionais sempre que a procura local o exigir.

Em contrapartida por essa dedicação técnica, a operadora compensa o gestor através de comissões calculadas com base nos acessos gerados. Todo o processamento financeiro, faturação e validação de credenciais de rede ficam a cargo da própria Starlink, dispensando qualquer cobrança direta ou manual por parte do anfitrião.

Passes temporários e requisitos técnicos

Para aceder ao serviço, os utilizadores finais compram passes temporários ajustados à duração pretendida. A plataforma contempla opções horárias, diárias, semanais e mensais. As modalidades mais curtas cobrem um único equipamento em simultâneo, ideal para clientes de restauração, enquanto o passe mensal autoriza até quatro equipamentos por conta.

No processo de candidatura, a empresa avalia a experiência do candidato em redes informáticas, focando-se em competências como passagem de cabos estruturados e configuração de redes Wi-Fi em malha (mesh). Pede ainda a identificação precisa do local onde a infraestrutura comunitária será instalada.

Os valores finais a cobrar aos clientes e a percentagem da comissão atribuída ao anfitrião ainda não foram tornados públicos. Nesta fase piloto, o formulário de adesão serve sobretudo para auscultar o mercado e identificar os preços que os utilizadores consideram atrativos.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Internet rede Starlink vizinhos

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