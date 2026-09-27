Uma atualização deixou o Office 2016 e 2019 sem ativação

Na última semana, a atualização KB5002907 deixou vários computadores com o Office 2016 e o Office 2019 sem ativação e, em alguns casos, chegou mesmo a remover as aplicações. A Microsoft já suspendeu a distribuição, mas o episódio volta a expor versões que deixaram de ter suporte há quase um ano. Para quem prefere resolver o assunto de vez, a GoodOffer24 permite comprar chave digital Office 2024 por 17,2€, enquanto uma Windows 11 Pro chave original fica por 22,5€ na mesma campanha.

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O que aconteceu com a KB5002907

A KB5002907 é uma atualização opcional, distribuída através do Windows Update, pensada para instalações do Microsoft 365 Apps que estão há mais de 90 dias sem receber novidades. Em teoria, o seu papel era apenas levar essas instalações de volta a uma versão recente. Na prática, acabou por atingir também quem usa o Office de compra única.

A partir de 24 de setembro, administradores de sistemas e utilizadores comuns começaram a relatar o mesmo problema. O Office 2016 e o Office 2019, incluindo as edições Professional Plus e Home & Business, passaram a surgir como produto não ativado. Além disso, apareceu uma barra amarela a avisar que as aplicações deixariam de funcionar ao fim de cinco dias. Nalguns computadores, sobretudo onde conviviam componentes de 32 e 64 bits, o Office desapareceu por completo.

Entretanto, a Microsoft confirmou que estava a investigar os relatos e suspendeu a distribuição da atualização para evitar que mais equipamentos fossem afetados. Ainda assim, há relatos de administradores que viram a KB5002907 instalar-se sozinha, apesar de estar classificada como opcional.

Como recuperar o Office afetado

Quem ficou com o Office desativado não perdeu necessariamente o acesso ao produto. Em primeiro lugar, a solução indicada passa por voltar a introduzir a chave de produto original. Para isso, basta abrir o Word ou o Excel, entrar em Ficheiro, depois em Conta e escolher a opção para alterar a chave de produto.

Por outro lado, quando a chave está associada a uma conta Microsoft, iniciar sessão com essa conta pode ser suficiente para repor a ativação. Nos casos mais graves, em que o Office foi removido, será necessário reinstalar exatamente a mesma edição e ativá-la de novo.

Por isso, este episódio deixa um conselho simples: guardar num local seguro a chave de ativação de cada programa instalado. Além disso, em computadores que ainda usam o Office 2016 ou 2019, convém ter cuidado com atualizações opcionais até a Microsoft publicar uma correção.

O problema de fundo está nas versões antigas

O Office 2016 e o Office 2019 deixaram de ter suporte a 14 de outubro de 2025. Continuam a abrir documentos e a funcionar no dia a dia, mas já não recebem correções de segurança. Dessa forma, qualquer falha que surja fica por resolver, e um erro como o desta semana mostra que nem sequer estão a salvo de efeitos colaterais de atualizações pensadas para outros produtos.

Além disso, o calendário aperta. O Office 2021 perde o suporte a 13 de outubro de 2026, ou seja, daqui a pouco mais de duas semanas. Na prática, quem ainda trabalha com qualquer uma destas três versões está a usar software que já não recebe, ou em breve deixará de receber, correções da Microsoft.

Neste cenário, o Office 2024 é a versão com mais margem pela frente, já que tem suporte previsto até outubro de 2029. A edição Professional Plus reúne o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, o OneNote e o Access, e funciona com uma compra única, sem subscrição mensal. Para quem usa o computador sobretudo para escrever, fazer contas e responder a emails, continua a ser a opção mais simples.

Ao mesmo tempo, a mudança pode ser uma boa altura para rever o sistema operativo. Um computador que ainda corre o Windows 10 pode passar para o Windows 11 Pro, desde que cumpra os requisitos de hardware da Microsoft, e há ainda o Windows 10 Enterprise LTSC 2021 para máquinas de trabalho que precisam sobretudo de estabilidade.

Produtos e preços

Os preços seguintes já refletem o desconto do respetivo código e estavam disponíveis à data da publicação.

Office 2024

MS Office 2024 Professional Plus CD Key Global: 17,2€ com o código TT30

Windows

Outras versões do Office e packs

Outras ferramentas

Como utilizar o cupão

O processo é rápido e não exige conhecimentos técnicos:

Abrir o produto pretendido através de um dos links acima. Adicionar o produto ao carrinho. Introduzir o código TT30 nas chaves digitais de Windows e Office, ou TT10 no CCleaner, no Canva Pro e no Gemini Pro. Confirmar que o desconto foi aplicado antes de avançar. Concluir a compra e aguardar o envio da chave digital.

Depois de receber a chave do Office 2024, basta instalar o programa e introduzi-la quando for pedida, ou mais tarde em Ficheiro e Conta, dentro de qualquer aplicação do Office.

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