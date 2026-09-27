Não sabe o que oferecer? Um Gift Card de 50 euros da Prozis

Escolher um presente pode nem sempre ser uma tarefa fácil, sobretudo quando não conhecemos exatamente os produtos ou as preferências de quem vai receber. Para quem gosta de desporto, fitness, nutrição ou simplesmente procura equipamentos e acessórios para um estilo de vida mais ativo, um Gift Card Prozis de 50 euros.

50 euros para escolher o presente

O Gift Card Prozis permite oferecer 50 euros em crédito, que podem depois ser utilizados numa compra na loja da marca.

A Prozis comercializa uma grande variedade de produtos, incluindo suplementos alimentares, alimentação, roupa e acessórios desportivos, equipamentos de treino e outros artigos relacionados com fitness e bem-estar.

Desta forma, quem oferece o cartão não precisa de tentar adivinhar se a pessoa prefere determinado suplemento, uma peça de roupa, equipamento para treinar em casa ou outro produto.

Como funciona?

O processo é simples. O Gift Card é adquirido e o respetivo código de ativação é posteriormente utilizado pelo destinatário numa compra.

Uma das características interessantes é que o Prozis Gift Card pode ser utilizado várias vezes, permitindo descontar o saldo em diferentes compras, em vez de obrigar a gastar os 50 euros de uma só vez. A Prozis indica nas suas condições que os Gift Cards têm utilizações ilimitadas, dentro do respetivo prazo de validade.

Além disso, caso o utilizador tenha recebido mais do que um Gift Card Prozis, os valores podem ser utilizados em conjunto numa compra, desde que sejam respeitadas as condições aplicáveis.

Pode ser utilizado com códigos promocionais?

Outra condição a ter em conta é que a compra do próprio Gift Card não pode beneficiar de descontos ou códigos de campanhas promocionais da Prozis.

Segundo os termos da marca, os Gift Cards equivalem a crédito e as campanhas promocionais destinam-se aos produtos Prozis, não à aquisição destes cartões.

Na utilização do cartão, o respetivo valor é descontado ao montante final da encomenda.