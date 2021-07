WhatsApp vai ajudar utilizadores a recuperarem as contas mais facilmente

O WhatsApp tem estado a rechear as suas apps com funcionalidades realmente úteis para os utilizadores. Para além do que foi já mostrado para melhorar a partilha de imagens e de vídeos, há agora outra alteração a ser preparada.

Esta não deverá ser usada pela maioria dos utilizadores, mas é uma adição importante para quem usa as apps móveis do WhatsApp. Falamos da possibilidade de recuperar contas diretamente, sem haver a necessidade de abandonar este universo.

Tal como tem sido normal, as mais recentes novidades do WhatsApp surgem antes de serem formalmente anunciadas. Estas resultam da análise do código presente nas versões de teste, onde muitas das funcionalidades começam a tomar forma antes de serem reveladas.

A mais recente surge desta mesma forma e foi apresentada pelo conhecido site WABetaInfo. Revela que os utilizadores vão poder apelar para os bloqueios que as suas contas sofram, seja por resultado da utilização de apps banidas ou por abuso do envio de mensagens.

Esta nova funcionalidade ainda não está visível para os utilizadores, mas irá permitir que estes possam pedir uma avaliação das suas contas. Ao verem as suas contas bloqueadas, os utilizadores vão ter uma nova opção para pedir esta avaliação.

Os utilizadores não precisam de fornecer qualquer informação, mas está disponível uma área em que podem colocar dados. Estes devem ser associados ao pedido de revisão que está a ser feito e ajudará neste processo, provavelmente acelerando-o.

Será também nesta área que a resposta do WhatsApp será dada ao utilizador, seja ela positiva ou negativa. Na mensagem apresentada, que aparenta ser algo padrão, o utilizador poderá validar a sua conta ou registar um novo número para utilizar o serviço.

Esta novidade foi por agora encontrada na mais recente versão de testes do iOS, mas espera-se que em breve chegue também ao Android. Tal como as demais melhorias, deverá depois ser promovida e surgir nas versões estáveis das apps do WhatsApp.