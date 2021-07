A par de todas as novidades que a Microsoft trouxe para o Windows 11, há algumas melhorias e alterações que foram introduzidas. Estas chegaram de forma silenciosa e sem que tivessem sido anunciadas aos muitos utilizadores.

Agora vão sendo reveladas, aos poucos, para ajudar os utilizadores. Uma delas é o novo leque de atalhos, que podem ser usados já nas primeiras versões e que vão certamente melhorar a utilização do Windows 11.

Há muitas novidades a serem reveladas de forma gradual com o Windows 11. Trata-se de uma verdadeira revolução no que toca à imagem da interface e ao próprio desktop, onde existem mudanças e novas opções presentes.

As novidades estão a ser exploradas e conhecidas, mostrando a sua utilidade e a razão pela qual a Microsoft as trouxe ao Windows 11. Este é ainda um sistema a ser desenvolvido, sendo quase certo que ainda muita coisa vai mudar.

Algo que sempre se mostrou útil aos utilizadores foram os atalhos que este sistema tem presente. Dispensam a utilização do rato e potenciam a utilização do Windows, tornando mais rápido o acesso a muitas funcionalidades.

Windows + A – Abre as Definições Rápidas, o mesmo que clicar no ícone volume/rede na barra de tarefas

Windows + N – Abre o Centro de Notificações no lado direito do ecrã

Windows + W – Abre a nova área de Widgets do lado esquerdo do ecrã

Windows + Z – Abre o painel Snap Layouts no canto superior direito da janela ou app ativa

Esta é a nova lista de atalhos, para as novas áreas do Windows 11, que foram desenvolvidas. São quase óbvias as suas funcionalidades e, principalmente, a sua utilidade.

Claro que estas 4 novas opções vão ser adicionadas a todos os atalhos que nos habitámos já a usar nos produtos da Microsoft. Foram mantidos todos os que eram já conhecidos e que muitos se habituaram a usar.

Se já têm o Windows 11 instalado, é hora de testar estes novos atalhos de teclado que a Microsoft criou. Como sempre, facilitam a vida aos utilizadores e tornam este sistema mais simples de usar e mais intuitivo.