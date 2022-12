Há muito que os utilizadores do WhatsApp pedem que este serviço lance uma versão para o tablet. Querem esta presença para poder conversar de forma mais folgada e com muito mais ecrã para poder ser explorado.

Na verdade, esta mudança está a ser construída há muito tempo, em pontos que podem não ser óbvios. Agora, um novo passo nesse sentido foi dado e ficou mostrado que esta funcionalidade está quase achegar para todos.

Novidades importantes para o WhatsApp

Ter o WhatsApp num tablet é uma aspiração que os utilizadores têm há já muito tempo. Este serviço de mensagens está presente em muitas plataformas e até agora ainda não chegou a estes dispositivos com o ecrã maior e por isso mais adequado a esta utilização.

Já se percebeu que não irá haver uma versão dedicada, mas sim uma adaptação do cliente para os smartphones. Da mesma forma, e graças à novidade que permite ter o WhatsApp em vários dispositivos, tudo será espelhado ali.

Com algumas informações já disponíveis, surge agora mais uma novidade que mostra o estado deste desenvolvimento. Uma nova mensagem está a surgir a quem está no programa de teste, diretamente no ecrã principal das apps deste serviço.

Novos dispositivos! Agora num tablet

Tal como já vimos antes, esta notificação permite acede a uma mensagem que explica como será possível ter o WhatsApp num tablet. Tudo passará pela normal app do Android e pela associação como um dispositivo externo, onde tudo será depois espelhado.

Com esta nova apresentação feita, fica claro que o desenvolvimento desta funcionalidade está já num estágio avançado. Significa também, que em breve poderá ser uma nova opção acessível a todos, para trazer o WhatsApp a ainda mais dispositivos.

Está assim preparada a chegada de mais uma novidade para o WhatsApp, que vai certamente mudar muito este serviço. Será também o início de mais novidades, que vão culminar com o ter o WhatsApp a correr em vários smartphones e, naturalmente, também em qualquer tablet.