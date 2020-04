O WhatsApp tem garantido de forma muito assertiva as necessárias novidades do seu serviço. Estas vão sendo criadas e testadas exaustivamente para estarem perfeitas e prontas a serem usadas por todos quando são lançadas.

Agora que melhorias com o dark mode são públicas e estão já presente, é hora de atacar outras novidades. Tudo parece focar-se na pesquisa e na forma como podemos procurar o que recebemos nas conversas. Em breve tudo será mais simples nesta área.

A avaliação das novas versões de testes que o WhatsApp tem lançado mostra que há ainda muitas novidades a serem trabalhadas. Estas surgem de forma não oficial, mas mostram o caminho e os desenvolvimentos que vêm a ser criados.

Pesquisar conversas vai ser mais simples e detalhado

Uma das mais relevantes, e que surgiu agora na última versão de testes do Android, está relacionada com o pesquisar. Esta pode ser já realizada, mas cobre essencialmente o texto que é trocado nas mensagens. O próximo passo é levar a que abranja também os ficheiros recebidos.

Vai surgir uma área de Pesquisa Avançada, onde os utilizadores podem procurar por tipos de ficheiros específicos. Assim, o pesquisar fica mais personalizado e pode ser focada no que realmente os utilizadores querem encontrar.

Segurança do WhatsApp vai ser ainda mais elevada

Para além desta novidade no Android, há outra, virada para a segurança das cópias realizadas. Assim, e num futuro próximo, vai ser possível aos utilizadores definirem uma palavra passe para protegerem os dados que são enviados para o Google Drive.

Não há ainda uma data para que esta novidade chegue aos utilizadores, mas os testes mostram que poderá estar para breve. A sua presença agora conta finalmente com o esperado campo para definir a palavra passe a ser usada.

Se no caso da pesquisa esta estava já pública no programa de testes do iOS, a segurança das cópias parece ser um exclusivo deste último. Tudo aponta para que em breve estas duas novidades sejam uma realidade que todos podem usar.