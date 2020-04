A história recente da Huawei tem mostrado a forma como esta marca consegue resistir a todos os ataques. Depois de ser banida dos EUA e de todas as empresas aí sediadas, esperava-se que esta tivesse uma quebra de vendas.

Se os primeiros tempos até foram de incerteza, a verdade é que a marca reagiu e hoje está novamente no topo. Segundo a apresentação de resultados feita agora, com dados de 2019, a Huawei conseguiu manter a sua posição no mercado, mesmo depois de todos os problemas que teve.

Novos valores impressionantes da Huawei

2019 foi um ano complicado para a Huawei. A decisão dos EUA de banir a empresa e de colocar um embargo nos seus produtos ameaçou a sua posição e colocou sérias dúvidas sobre como esta iria manter-se no mercado. A verdade é que isso hoje está ultrapassado e a marca mantêm-se no topo.

Durante a apresentação do P40 no seu país de origem, a marca apresentou os seus resultados do ano de 2019. Mais uma vez estes valores são impressionantes e revelam a verdadeira dimensão da empresa.

Resultados financeiros únicos em 2019

Falamos, por exemplo, de 59,48 mil milhões de euros de receita (467.304 mil milhões de yuans), e apenas na sua área de produtos de consumo.

Este valor representa um crescimento anual de 34%, o que mostra como a empresa está de boa saúde e os consumidores ainda a têm como referência.

Muitos euros e uma posição firme no mercado

A colocação de smartphones no mercado, tanto na sua marca como na sua marca satélite, a Honor, voltaram a crescer. Temos assim, em 2019, 240 milhões de equipamentos, um crescimento de 16% face a 2018. No campo do 5G, a marca colocou no mercado 6,9 milhões de equipamentos.

Curiosamente, o CEO da Huawei revelou ainda uma informação importante. Se com todas estas limitações a marca conseguiu manter a segunda posição do mercado, é do seu entendimento que teria conseguido ultrapassar a sua rival Samsung e conquistar o topo do mercado.

Os melhores smartphones disponíveis?

Nessa mesma conferência foi revelado que o módulo de fotografia do P40 tem um custo de 100 dólares, um valor elevado face ao preço do equipamento. Outras marcas preferem vender caro algo que conseguem ter a baixo custo.

Revelado foi também o valor de investimento de I&D, que agora atinge os 17 mil milhões de euros. Por fim, surgiu o tema das patentes, onde a Huawei domina o mercado, com mais de 85 mil registos. Em 2019 voltou a dominar com 3524 novos registos.