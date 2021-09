O WhatsApp está a transformar o seu serviço de mensagens, com vista a dar aos utilizadores novas possibilidades. Estes sempre pediram o suporte para vários dispositivos em simultâneo, abrangendo não apenas tablets e o desktop, mas indo até vários smartphones.

Se a primeira parte está já em testes e provavelmente a ser lançada em breve, a segunda nunca foi um tema abordado. Novas descobertas revelam que afinal o WhatsApp poderá ter uma surpresa muito em breve, com a chegada do suporte para 2 smartphones.

WhatsApp não para de crescer em funcionalidades

Há muito que os utilizadores do WhatsApp esperam pela possibilidade de usar as suas contas em vários dispositivos, de forma independente. Este cenário era já possível, mas ainda com a obrigação da presença de um smartphone configurado.

A mudança surgiu há pouco tempo, com os testes públicos do que será a evolução esperada. Quem está no programa beta do WhatsApp consegue já ter o serviço de mensagens configurado no desktop e na app para Windows e macOS, sem depender de qualquer smartphone.

Vai poder usar 2 ou mais smartphones neste serviço

O que foi agora descoberto parece levar este cenário ainda mais longe, mas no sentido do que era pedido pelos utilizadores. O conhecido site WABetainfo descobriu que em breve poderemos ter a capacidade de usar o WhatsApp em dois ou mais smartphones.

Os testes realizados, ainda com uma versão não tornada pública com esta novidade, mostra que ao fim de algum tempo, as mensagens são descarregadas dos servidores do WhatsApp. Para este processo acontecer, o telefone principal não precisa estar ligado à Internet.

Ainda sem data para estas novidades nas mensagens

Quem descobriu esta novidade não tem ainda a certeza se esta capacidade se vai limitar aos tablets, como era esperado de forma natural. No entanto, e como pode ser visto, não há qualquer indicação de que este não possa chegar também aos smartphones.

Estamos ainda muito longe de chegar a ver esta novidade no dia a dia. No entanto, é um passo importante para trazer o WhatsApp e o seu serviço de mensagens a novos espaços e sem qualquer dependência de equipamentos ou plataformas que possam ter.