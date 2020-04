Vodafone: Ajude na investigação à COVID-19 enquanto dorme

Por estes dias multiplicam-se as apps e plataformas tecnológicas de apoio à COVID-19. Na verdade, a tecnologia tem feito a diferença, pois automatizando os processos tudo se torna mais simples. Através da aplicação DreamLab, os portugueses podem agora contribuir para acelerar a investigação sobre o coronavírus enquanto dormem.

Esta app foi desenvolvida há três anos para ajudar na investigação contra o cancro foi agora reprogramada para integrar projeto do Imperial College London ligado ao COVID-19.

A partir de agora também pode ajudar os cientistas do Imperial College London a acelerar a sua investigação sobre o tratamento do COVID-19. Para tal basta apenas que instale a App DreamLab que é gratuita e junta inteligência artificial e o poder de processamento dos smartphones, criando um supercomputador virtual com capacidade para analisar milhões de dados, enquanto estamos a dormir.

Mário Vaz, Presidente e CEO da Vodafone Portugal e Presidente da Fundação Vodafone Portugal…

Numa verdadeira luta contra o tempo, Organizações e Investigadores em todo o mundo procuram respostas para combater a pandemia COVID-19. É com enorme orgulho que lançamos a aplicação DreamLab em Portugal, a qual usa o poder de computação coletivo dos smartphones para ajudar a acelerar a investigação na área da saúde, nomeadamente no cancro e no coronavírus. Este é o verdadeiro exemplo de como a tecnologia pode ser usada para melhorar a vida das pessoas, e mais relevante se torna quando todos podem dar o seu contributo

A grande mais valia desta aplicação é a rapidez e a facilidade no processamento da enorme quantidade de informação que existe na comunidade científica. Enquanto que um computador ligado 24 horas por dia levaria décadas a processar estes dados, uma rede de 100 mil smartphones, com a aplicação ativa durante a noite, consegue realizar o mesmo trabalho em apenas dois meses.

Como funciona a app DreamLab para combate à COVID-19?

#1 – Carregue o smartphone

Faça o download da aplicação DreamLab, escolha um projeto para apoiar e, cada vez que o seu telemóvel estiver ligado, carregado e conectado à Internet, estará a contribuir para acelerar uma investigação científica vital na área da saúde. (Os utilizadores de iOS terão de clicar em Ativar DreamLab).

#2 – Durma

Carregue o seu telemóvel durante a noite e, enquanto dorme, o DreamLab aproveita o poder de processamento não utilizado para apoiar investigações vitais na área da saúde.

#3 – Combata a COVID-19

Juntamente com milhares de outros utilizadores, ao descarregar o DreamLab, irá utilizar o seu telemóvel para alimentar um supercomputador virtual, capaz de processar milhares de milhões de cálculos, contribuindo para a investigação de melhores formas de combate à COVID-19.

O objetivo deste projeto de investigação ligado ao COVID-19 passa por, numa primeira fase, identificar medicamentos e moléculas dos alimentos com propriedades antivirais. Concluída esta recolha, pretende-se otimizar a combinação entre estes medicamentos e os alimentos, de forma a melhorar a sua eficácia no tratamento do coronavírus. Os investigadores do Imperial College London acreditam que, a longo prazo, este trabalho pode acelerar o acesso a medicamentos eficazes e permitirá tratamentos personalizados contra esta doença infeciosa.