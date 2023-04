Os smartphones dobráveis estão cada vez mais interessantes, com as propostas a aumentarem de forma constante. As marcas apostam neste formato como sendo o que irá vencer no futuro. A provar isso está a previsão de que em 2027 vão ser vendidos 48,1 milhões smartphones dobráveis.

Os últimos meses têm mostrado um crescimento das propostas de smartphones dobráveis. Estes são já uma realidade cada vez mais presente e uma opção no momento da escolha de um novo smartphone, sendo assim um mercado em crescimento, mesmo com o restante a desacelerar nas vendas.

Este sucesso parece estar a ser uma constante e deverá continuar a crescer de forma sustentada e constante nos próximos anos. Quem mostra esse esse cenário é uma previsão da IDC, que aponta como será o mercado dos smartphones dobráveis até ao ano 2027, isto face aos modelos tradicionais.

Worldwide Foldable Phone Shipments, Market Share, and 2022-2027 CAGR (shipments in millions of units) Form Factor 2022 Shipments 2022 Market Share 2027 Shipments* 2027 Market Share* 2022-2027 CAGR* Foldable 14.2 1.2% 48.1 3.5% 27.6% Smartphone 1,191.6 98.8% 1,322.9 96.5% 2.1% Total 1,205.8 100.0% 1,371.0 100.0% 2.6% Source: IDC, Worldwide Foldable Smartphone Forecast, 2023–2027, March 2023.

O que a IDC revela deixa para 2027 vendas de 48,1 milhões de smartphones dobráveis, comparável com os 14,2 milhões que teve em 2022. Com este valor, esta categoria de equipamentos vai conquistar 3.5% do mercado, o que contrasta com os 1,2% que conseguiram no ano passado.

Ainda mais interessante que os dados anteriores, é a taxa de crescimento que está prevista para ser atingida para 2027. O valor apontado pela IDC revela que os smartphones dobráveis vão crescer a um ritmo de 27,6% entre 2022 e 2027. Em termos de receitas, vão se atingidos os 42 mil milhões de dólares.

IDC forecasts worldwide shipments of foldable phones, including flip and fold form factors, to reach 48.1 million units in 2027 with a 5-year CAGR of 27.6%. https://t.co/NqfHOjTffu — IDC (@IDC) March 29, 2023

Os analistas da IDC esperam que os dobráveis ​​tragam 21,4 milhões de remessas combinadas em 2023 com ASPs (preços médios de venda) mais baixos. Esperam ainda que estes tragam uma maior durabilidade e um lote de novos lançamentos de várias marcas, aumentando assim o seu interesse para os potenciais clientes.

Este é um cenário que vem mostrar como vão ser importantes os smartphones no mercado no futuro próximo. As marcas começam a apostar de fora mais intensiva nestes modelos e a criar as suas propostas, reforçando assim o que está disponível.