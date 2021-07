Telegram com novidades nas videochamadas e muito mais para descobrir

Os últimos meses têm sido ricos em novidades para o Telegram. Este serviço de mensagens cresceu e tornou-se numa alternativa para os utilizadores que procuram mais privacidade e segurança para a troca de mensagens e para os seus dados.

Com novidades constantes, o Telegram mostra que ainda consegue crescer e ser usado em qualquer situação. A mais recente versão, lançada há poucas horas, traz um conjunto de novidades muito interessantes e que todos podem e devem experimentar.

Mais do que aumentar a estabilidade, já grande, do serviço, o Telegram tem estado focado a criar novas funcionalidades para o seu serviço. São pequenas alterações que os utilizadores têm vindo a pedir e que elevam para níveis muito interessantes a oferta.

A primeira grande novidade, e de todas a mais significativa, está nas videochamadas, que passam agora a ter como limite os mil espetadores. Esta alteração parece ser apenas o início, com o Telegram a prometer elevar esse número para valores ainda mais elevados.

Na lista de novidades segue a partilha de ecrã com som, que dá às chamadas privadas a possibilidade de partilhar o áudio que está a ser ouvido no smartphone do utilizador. Assim, a experiência é elevada ainda mais e a partilha mais direta.

Também as mensagens de Vídeo foram melhoradas, tendo a possibilidade de serem colocadas em pausa ou avançar, ou retroceder. O controlo está nas mãos do utilizador, que pode usar todo o ecrã para ver estes vídeos curtos, mas que dizem muito a quem os recebe.

Para além destas novidades, há muito mais para descobrir nesta nova versão do Telegram. As alterações nas interfaces e as pequenas mudanças nas animações tornam este serviço muito mais interessante e simples de usar.

Com a nova versão já lançada e disponível, basta atualizar para ter acesso a todas estas novidades e melhorias. Depois, e para ter acesso a tudo o que mudou, basta explorar o que está presente pode ser usado de imediato.